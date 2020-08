Converse tworzy murale zjadające smog. Jeden powstał w Warszawie

W miastach na całym świecie pojawiły się murale oczyszczające powietrze. Do akcji City Forests zorganizowanej przez markę Converse włączyły się między innymi Bangkok, Sydney, Belgrad, Lima i Johannesburg, a także Warszawa. Obok jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w stolicy powstał mural projektu Dawida Ryskiego i Maćka Polaka. Wykonało go Good Looking Studio.

W wielu miastach świata poziom zanieczyszczeń spadł na skutek tego, że ludzie nie musieli codziennie dojeżdżać do pracy i spędzali mniej czasu na zewnątrz, a firmy pracowały na zwolnionych obrotach. W momencie, gdy wszyscy na chwilę zwolnili, marka Converse dostrzegła okazję, aby zabrać głos i pomóc w produkcji świeżego powietrza poprzez zrównoważone murale. Tak powstał pomysł na akcję City Forests.

Lokalni twórcy, wraz z kreatywną społecznością Converse, tworzą zrównoważoną sztukę uliczną na całej planecie korzystając z fotokatalitycznej farby, która imituje naturę pochłaniając zanieczyszczenia z powietrza. Oprócz Warszawy do akcji przyłączyły się między innymi: Bangkok, Sydney, Belgrad, Lima i Johannesburg. W sumie powstałe w ramach akcji murale stanowią odpowiednik około 3000 drzew.

W Warszawie firma podjęła współpracę z dwoma artystami prezentującymi dwa zupełnie różne style: Dawidem Ryskim i Maćkiem Polakiem. Celem było stworzenie muralu, który niesie pozytywny przekaz na przyszłość i pokazuje jak można połączyć dwa pozornie różne światy.

Umiejscowienie muralu przy ulicy Jaworzyńskiej, czyli obok jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w stolicy sprawia, że zanieczyszczenia produkowane przez ruch uliczny będą niwelowane dzięki działaniu farb fotokatalitycznych. Dawid Ryski i Maciek Polak w projekcie przedstawili swoją wizję miasta przyszłości, w którym chcieliby żyć. A wszystko to pod hasłem Create Together For Tomorrow – współpraca dla lepszego jutra. Za realizację muralu odpowiedzialne jest Good Looking Studio.