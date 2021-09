Coraz bardziej zielona Warszawa. W planach kolejne inwestycje w ścisłym centrum

Do końca roku w stolicy pojawi się 118 nowych drzew, które zostaną posadzone głównie w centrum miasta.

- Do grudnia, w ścisłym centrum miasta, do tej pory szarym i zdominowanym przez beton i asfalt, pojawi się prawie hektar zieleni. To więcej niż powierzchnia boiska piłkarskiego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Po zachodniej stronie ulicy Marszałkowskiej między rondem Dmowskiego a Świętokrzyską, stanie 38 siedmiometrowych lip srebrzystych. To uzupełnienie przebudowy zachodniej części tej ulicy, w ramach której powstał nowy chodnik, droga rowerowa i miejsca parkingowe. I pierwsze „zielone”, cieszące oczy, elementy Nowego Centrum Warszawy.

Na południe od miejsca, w którym stanęła lipa, trwa już przebudowa okolic ronda Dmowskiego. Pojawią się tam przejścia dla pieszych, prowadzące w poziomie chodnika bezpośrednio na przystanki tramwajowe, przejazdy rowerowe oraz zieleń na samym rondzie i w narożnikach, w tym 58 drzew. A na północ trwa przebudowa skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską, której elementem jest rozpłytowanie narożników skrzyżowania pod zieleń.

Najbardziej efektowną zmianę przejdzie tzw. plac Pięciu Rogów, gdzie staną 22 klony polne o wysokości 8-9 metrów. Cały plac będzie strefą pieszą z dopuszczonym ruchem rowerów, nielicznych autobusów w ciągu ul. Szpitalnej i dojazdów mieszkańców.

W sumie w tym roku centrum miasta zyska około hektara nowej powierzchni zielonej, na której stanie 118, zostaną posadzone krzewy i niska zieleń. To rozmiar płyty boiska piłkarskiego, razem ze strefą boczną i ławkami rezerwowych.

Nowe Centrum Warszawy - co słychać w projekcie?

To nie koniec zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy, dzięki któremu okolica, ukształtowana w ubiegłych dekadach głównie z myślą o tranzycie, zmieni się w reprezentacyjne centrum oraz nabierze innej, bardziej zielonej barwy.

- Latem rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie ul. Chmielnej. Drugi, dla ulic Zgoda i Złota, właśnie trwa – w pierwszym etapie wpłynęły aż 23 prace. Zmiany czekają też ul. Kruczą, co łącznie będzie naturalnym przedłużeniem zmian na tzw. pl. Pięciu Rogów – informuje wiceprezydent Michał Olszewski.

Projektowane są też dalsze północne i południowe odcinki ul. Marszałkowskiej – w taki sposób, by zmienić całą tę ulicę między pl. Bankowym a pl. Konstytucji - w wygodną miejską arterię ze szpalerami drzew, z której łatwo skorzystają piesi, rowerzyści, pasażerowie i kierowcy. Podobne zmiany czekają też Al. Jerozolimskie (po planowanym przez kolejarzy od 2024 r. remoncie linii średnicowej).