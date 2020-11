Coraz bliżej budowy hali AGH w Krakowie

Najnowszy, pięciokondygnacyjny obiekt, zlokalizowany na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, będzie pełnił przede wszystkim funkcje widowiskowo-sportową. Autorem koncepcji arch. Mateusz Manecki z Autorskiej Pracowni Projektowej ARP Manecki.

10 listopada br. Mostostal Warszawa SA i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarły umowę na budowę wielofunkcyjnej Hali Sportowej. Wartość umowy wynosi 61,87 mln zł brutto.

Najnowszy, pięciokondygnacyjny obiekt, zlokalizowany na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, będzie pełnił przede wszystkim funkcje widowiskowo-sportową. W hali będą mogły obywać się równolegle treningi sekcji wyczynowych oraz rozgrywki sportowe na poziomie I ligi piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki. Budynek będzie wyposażony między innymi w salę sportową wraz z trybunami na blisko 600 osób, w tym w boisko do gier zespołowych oraz stanowiska do badmintona. Ponadto w obiekcie znajdą się siłownia, sale gimnastyczne, sale przeznaczone do odnowy biologicznej zawodników typu sauna czy pomieszczenia do masażu oraz korty do squasha.

- Hala sportowa AGH to kolejny projekt realizowany przez Mostostal Warszawa na zlecenie uczelni wyższej. Jesteśmy aktywni w obszarze inwestycji uczelnianych, ale również sportowych, o czym świadczą realizowane obecnie inwestycje w Puławach i Zduńskiej Woli - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. - Realizując tę inwestycję, wzmacniamy naszą aktywność na terenie województwa małopolskiego, na którym obecnie wykonujemy również m.in. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie.

- Wielofunkcyjna hala sportowa jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności Akademii oraz licznych sekcji sportowych skupionych w AZS AGH. Co roku około 900 sportowców reprezentuje AGH na arenach sportowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Prócz rozwoju badań, dydaktyki czy kultury stawiamy silny akcent na rozwijanie pasji i działalności sportowej. Cieszę się, że nowy obiekt na Kampusie będzie służył naszym sportowcom - podkreślił Rektor AGH prof. Jerzy Lis

W podpisaniu umowy uczestniczyli Rektor AGH prof. Jerzy Lis, Kwestor AGH Maria Ślizień oraz Kanclerz AGH Henryk Zioło. Mostostal Warszawa reprezentowali Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru Wschodniego oraz Artur Sikora, Dyrektor Grupy Kontraktów.