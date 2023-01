Coraz bliżej budowy mostów Berdychowskich. Przetarg rozstrzygnięty

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrała najkorzystniejszą ofertę spośród pięciu, jakie złożono w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych i opracowania projektów wykonawczych mostów Berdychowskich przez Wartę i Cybinę.

To jedna z najważniejszych dla spółki inwestycji, które rozpoczniemy w tym roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to będzie przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Dzięki niej sprawnie i wygodnie dostaną się z okolic jeziora Malta i Politechniki Poznańskiej do centrum Poznania, w tym na odnowiony Stary Rynek. Wiemy, że to także wielka szansa dla bardzo atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad Wartą oraz wokół Malty - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.