Coraz bliżej budowy nowego Dworca Metropolitalnego w Lublinie

Budimex wybuduje Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Dziś firma podpisała umowę z Zarządem Dróg i Mostów oraz Zarządem Transportu Miejskiego. Za projektem stoi Tremend.

Budimex nada nowy wygląd staremu placowi dworcowemu w Lublinie i zamieni go w wyjątkowy deptak oraz nowoczesne centrum komunikacyjne w regionie. W ramach projektu oraz zadań 1,3 i 4 generalny wykonawca wybuduje nowy gmach dworca autobusowego i kolejowego pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową. Powstaną tu także nowe perony, które będą mogły sprawnie obsługiwać autobusy transportu miejskiego, pozamiejskiego i dalekobieżnego.

– To ważny moment, z punktu widzenia prowadzonej przez Miasto konsekwentnej polityki transportowej. Po wielu latach starań Lublin będzie miał dworzec na miarę wyzwań XXI wieku. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji Miasta współfinansowanych ze środków europejskich w tej perspektywie unijnej. Zbudujemy w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych miast w Polsce, ale także i w Europie. Już w 2022 roku skorzystamy z zupełnie nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od dawna – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

– Bardzo się cieszymy, że w Lublinie, gdzie Budimex jest aktywnie obecny od ponad 15 lat, zrealizujemy tak ważną dla miasta inwestycję. Po Arenie Lublin, stadionie lekkoatletycznym, rewitalizacji Placu Litewskiego i Parku Ludowego oraz przebudowie ulic Mełgiewskiej, Bohaterów Monte Cassino, wiaduktu na ul. Grygowej, a także przedłużeniu Al. Solidarności w kierunku Warszawy, budowa dworca metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego stanowi kolejne wyzwanie organizacyjne i techniczne – mówi Artur Popko, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny w Budimeksie.

Zgodnie z kontraktem pod budynkiem dworca ma powstać parking podziemny o powierzchni ok. 7,5 tys. m2, który pomieści 174 samochody. Z kolei na gmachu zaprojektowano zielone dachy ze szczególnym uwzględnieniem roślin oczyszczających powietrze. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne technologie m.in. specjalny system odzyskiwania deszczówki, który zapewni wodę do podlewania roślin, jak i do celów sanitarnych. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca wynosi ponad 18 tys. m2. Warto dodać, że obiekt będzie dostosowany do bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych oraz osób PRM.

– Budynek dworca, a zwłaszcza to, co stanowi o jego oryginalności i nowoczesnym wyglądzie, czyli „słupy - drzewa” wymagają niezwykłej staranności i precyzji w wykonaniu, aby osiągnąć efekt zamierzony przez architekta. Jesteśmy w pełni gotowi do realizacji nie tylko od strony inżynierskiej, ale także organizacyjnej, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców związane z realizacją inwestycji – dodaje Artur Popko.