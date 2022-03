Coraz bliżej metra na Bemowie. Trwają już jazdy testowe

Rozpoczęły się jazdy testowe na kolejnym budowanym odcinku linii M2 w Warszawie. Pociąg testowy wyjechał z eksploatowanej stacji C06 Ks. Janusza i przez bramę znajdującą się za torami odstawczymi, przejechał w kierunku Bemowa. W specjalnym przejeździe uczestniczył prezydent Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

- Wielkimi krokami zbliżamy się do otwarcia bemowskiego odcinka metra. Miejmy nadzieję, że pociągi będą mogły ruszyć w lipcu. Stacje Ulrychów i Bemowo są właściwie gotowe, kończą się prace przy wyjściach z metra. Oczywiście trwa też testowanie. Ten etap budowy jest finansowany ze środków z Unii Europejskiej. Jego wartość to 3,5 mld zł, z tego dofinansowanie Unii wyniosło blisko 2 mld. To dowód na to, jak pieniądze unijne pomagają Warszawie, innym miastom i miasteczkom - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W czasie jazd testowych specjalne pociągi poruszają się między torami odstawczymi za stacją C06 Ks. Janusza, a komorą odstawczą za stacją C04 Bemowo. Podczas próbnych przejazdów kontrolowana jest poprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w nowych tunelach i na stacjach oraz ich współdziałanie z systemami pokładowymi pociągów obsługujących linię.



Równolegle z jazdami testowymi prowadzone są prace wykończeniowe na stacjach. Na stacjach Bemowo i Ulrychów zamontowane są już panele ścian zatorowych oraz kasetony sufitowe. Perony stacji nabrały ostatecznego wyglądu. Finalnego kształtu nabierają również wejścia do stacji, na których montowane są szklane tafle, okładziny klinkierowe, a na antresolach uzupełniane są elementy systemu informacji pasażerskiej.



Prace budowlane na tym odcinku zakończą się w lipcu.



Budowa na Bemowie

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad dwóch i pół kilometra tuneli oraz dwóch stacji: C05 "Ulrychów" - położonej w ciągu ul. Górczewskiej i C04 "Bemowo" zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Za stacją C04 będą się znajdować tory odstawcze dla pociągów metra. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm Gülermak (lider) i Astaldi S.p.A. Wykonawca otrzyma za zrealizowanie inwestycji 959 249 940,00 zł.



Drugi etap budowy 5 stacji odcinka zachodniego i wschodnio-północnego jest częścią projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dla projektu o wartości 3 564 536 216,00 zł uzyskano dofinansowanie unijne w wysokości 1 952 151 513,23 zł.