Coraz bliżej otwarcia gdańskiej Montowni

Centrum Gdańska z rodzącym się do życia Młodym Miastem to jedna z najatrakcyjniejszych dzielnic w Polsce. Na postoczniowych terenach, tuż przy Europejskim Centrum Solidarności powstają Doki, których integralną częścią jest Montownia, mająca rozpocząć działalność już w kwietniu br.

Montownia będzie sercem Doków, wielofunkcyjnej inwestycji ulokowanej na postoczniowych terenach Gdańska.

Montownia powstaje w budynku z lat 30. XX wieku, w którym dawniej montowano silniki do łodzi podwodnych.

Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje: apartamenty loftowe na wynajem, przestrzeń konferencyjną i największy w Trójmieście food hall.

Wnętrza Montownii wypełni niebanalna sztuka.

Montownia swoją działalność rozpocznie z początkiem kwietnia tego roku.

Zabytkowy budynek w centrum Gdańska nazwany nieprzypadkowo Montownią. W środku w pełni wyposażone lofty z antresolami o funkcji hotelowej i obsługą profesjonalnego operatora, który zadba o maksymalizację zysków z wynajmu – taką wyjątkową na polskim rynku ofertę inwestycyjną przygotował Euro Styl z Grupy Dom Development. W Montowni będzie też działać największy w Trójmieście food hall i strefa konferencyjna, a jej wnętrza wypełni niebanalna sztuka.

Zabytek z duszą, funkcje na miarę XXI wieku

Montownia powstaje w budynku z lat 30. XX wieku, w którym dawniej montowano silniki do łodzi podwodnych. Obiekt będzie sercem Doków, wielofunkcyjnej inwestycji ulokowanej na postoczniowych terenach Gdańska.

Montownia w Gdańsku, fot. mat. Euro Styl

Budynek, który jest pod ochroną konserwatora zabytków, został pieczołowicie odrestaurowany. Będzie w nim można podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938.

Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Synergia przestronnych loftów, przestrzeni konferencyjnej i oryginalny koncept ulokowanego na parterze ogromnego food hallu z 20 restauracjami z kuchniami z całego świata, stworzy wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska.

Lofty w Montowni

W Montowni znajduje się 114 oryginalnych loftów. Powierzchnia typowego apartamentu jest dwukrotnie większa od standardowego pokoju hotelowego, a ich wysokość wynosi 5 metrów. W połączeniu z komfortowymi antresolami sypialnianymi umożliwia to wygodne pomieszczenie w nich nawet sześciu osób. Każdy posiada aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, zapewniający niezależność. Apartamenty wyposażone są w kontrolę dostępu, można je otworzyć za pomocą karty lub aplikacji w telefonie.

Montownia swoją działalność rozpocznie z początkiem kwietnia tego roku, ale system rezerwacji uruchomiony zostanie kilka tygodni wcześniej. Lofty są gotowym produktem inwestycyjnym, który już za kilka miesięcy zacznie przynosić ich właścicielom pierwsze zyski. Każdy apartament ma osobną księgę wieczystą. Profesjonalny operator zadba o maksymalne obłożenie, a model biznesowy zapewnia właścicielom zyski liczone proporcjonalnie od udziału. Stworzony przez Euro Styl produkt inwestycyjny doceniają już inwestorzy z różnych części kraju, w tym także znane w Polsce nazwiska, m.in. ze świata sportu.

Industrialny styl i sztuka we wnętrzach

Wnętrza Montowni to przemyślane i staranne połączenie industrialnego stylu z nowoczesnością. Rewitalizacja budynku pozwoliła odsłonić jego oryginalny, galeryjny układ. Imponujący, przeszklony strop między parterem a kolejnymi piętrami, ukazuje sięgającą aż do świetlika dachowego zieloną, roślinną ścianę.

Przestrzenie wspólne wzbogaca ambitna sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń” - 17 olbrzymich, efektownych obiektów świetlnych o długości do 9 metrów, które zawisły między kondygnacjami – jedne i drugie są autorstwa uznanego gdańskiego artysty Tomasza Krupińskiego. Ściany loftów zdobią z kolei wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest znany dokumentalista Michał Szlaga.

Montownia Lofts & Experience to znacznie więcej niż hotel. To miejsce pełne niezwykłych detali, które sprawiają, że obiekt jest niemal galerią sztuki. Tutaj twórczość artystyczna, design i loftowy styl przenikają się tworząc nietuzinkową całość. To miejsce daje wiele powodów, dla których warto tu być – mówi Tomasz Albrycht, Dyrektor Działu Apartamentów Serwisowanych.

Architektura (i sztuka) na piątkę

Rewitalizacja historycznego budynku do nowych funkcji zaowocowała przyznaniem Montowni nagrody w konkursie European Property Awards 2021-2022 w kategorii Commercial Redevelopment/Renovation.

Kolejny sukces to nagroda Art in Architecture festival 2022 – w tym przypadku doceniono wkomponowanie twórczości artystycznej w przestrzeń architektoniczną oraz inicjatywę dewelopera, który wszedł rolę mecenasa sztuki.