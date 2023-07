Coraz bliżej powstania dworca w Cegłowie

W Cegłowie ma powstać nowoczesny i ekologiczny Dworzec Systemowy. PKP S.A. podpisały porozumienie z miastem w sprawie współdziałania przy inwestycji.

Nowoczesny, komfortowy, ekologiczny, wybudowany od podstaw w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego – taki będzie nowy dworzec w Cegłowie. PKP S.A. podpisały porozumienie z miastem w sprawie współdziałania przy inwestycji.

Dzięki sygnowanym dziś (3.07) dokumentom Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do budowy nowego dworca w Cegłowie pod warunkiem wynajęcia przez miasto przestrzeni w nowym budynku. Powstanie on na niezabudowanym do tej pory terenie naprzeciwko peronu 1., gdzie zgodnie z planami, po inwestycji planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., znajdzie się również jeden z peronów przystanku. Zmieni się również układ komunikacyjny w sąsiedztwie dworca.

Nowy budynek zostanie wybudowany w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego, w którym – poza przestrzenią służącą obsłudze podróżnych – znajdą się lokale przeznaczone dla samorządu. W bezpośrednim sąsiedztwie nowego dworca powstaną chodniki, a także kilka miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych, natomiast nieco dalej, wzdłuż torów, samorząd planuje budowę parkingu.

Formuła współpracy, w której PKP S.A. buduje lub modernizuje dworzec, a samorząd wynajmuje na nim powierzchnię po zakończeniu inwestycji, sprawdziła się już w wielu miejscach w Polsce. Przykładami mogą być dworce Zgorzelec, Węgliniec czy Kraków Swoszowice. Nie inaczej będzie w Cegłowie, gdzie dzięki podpisanemu dziś porozumieniu zostanie wybudowany nowoczesny i przyjazny podróżnym oraz środowisku dworzec, który połączy w sobie obsługę podróżnych z usługami ważnymi dla mieszkańców miasta – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Z Cegłowa pociągiem możemy dojechać do Warszawy w ok. 45 min., nie dziwi więc, że liczba pasażerów korzystających z stacji Cegłów to około 1,5 tys. osób w zwykły dzień roboczy. Jesteśmy więc ważnym węzłem komunikacyjnym, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również mieszkańców sąsiednich gmin, a na rozległych parkingach możemy spotkać nawet rejestracje z województwa lubelskiego. W trakcie ostatniej modernizacji prowadzonej przez PKP została zlikwidowana poczekalnia dla podróżnych, która zasłaniała widoczność na przejeździe. Inwestycja, która dziś nabiera realnych kształtów, była mocno wyczekiwana przez samorząd, pasażerów i wszystkich mieszkańców. Cieszę się, że po odzyskaniu praw miejskich przez Cegłów na jego mapie pojawi się nowoczesny dworzec, który będzie pięknie współgrał z rewitalizowanym centrum miasteczka – mówi Marcin Uchman, burmistrz Cegłowa.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do dalszej realizacji inwestycji. Choć obecnie jest ona na etapie przygotowania, to już niebawem rozpoczną się prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, a po ich zakończeniu, jesienią bieżącego roku, zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy nowego dworca. Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie najpierw opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac budowlanych.

Nowoczesny i ekologiczny dworzec

Po zakończeniu prac nad projektem możliwe będzie zaprezentowanie bardziej szczegółowych informacji na temat nowego budynku. Jednak już dziś można stwierdzić, że będzie się on odznaczał nowoczesną i geometryczną bryłą, podobnie jak inne Innowacyjne Dworce Systemowe.

Poza tym elewacja będzie wykończona wysokiej jakości materiałami z wkomponowanymi w nią dużymi przeszkleniami doświetlającymi przestrzenie obsługi podróżnych i tę przeznaczoną dla samorządu. Wnętrze dworca będzie zaprojektowane nowocześnie, funkcjonalnie i wyposażone zgodnie ze współczesnymi standardami obsługi podróżnych, a także dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi. Z kolei dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym na dworcu będzie bezpiecznie i komfortowo, a sam obiekt stanie się przyjazny środowisku.

Dworzec w Cegłowie został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w lutym 2021 roku. Inwestycja będzie finansowane ze środków własnych PKP S.A. Planowany wstępnie termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to druga połowa 2026 roku.