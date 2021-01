Coraz bliżej remontu Halii Gwardii. Chętnych jest 7 wykonawców

Jak podaje UM Warszawa, aż 7 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Postępowanie, które toczy się od września 2020 r., wyłoni wykonawcę projektu i remontu. Wybrana firma docelowo zajmie się też utrzymaniem obiektu i będzie nim zarządzać.

Procedura wyboru wykonawcy składa się z kilku etapów. Do kolejnego będzie dopuszczonych maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów - negocjacje z nimi rozpoczną się pod koniec kwietnia br. Wówczas zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, a także szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z warunkami umowy. Negocjacje potrwają do końca tego roku. W maju 2022 r. uczestnicy postępowania zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku.

Ostatecznie wybrany wykonawca w zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma prawo do eksploatacji całego obiektu. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanej Hali.

Do czasu wyboru wykonawcy remontu, Hala Gwardii będzie działać tak jak dotychczas. Miasto podpisało umowę z obecnym operatorem - firmą CBR Events na prowadzenie działalności w tej lokalizacji przez kolejnych 17 miesięcy, czyli do czerwca 2022 r.

Rewaloryzacja obiektu jest możliwa dzięki formule partnerstwa prywatno-publicznego.

- PPP to przede wszystkim dobre wydatkowanie środków publicznych dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w inwestycje, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. Jest to sprawdzona formuła dla projektów, które łączą w sobie różne cele – wyjaśnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Właśnie takim projektem jest Hala Gwardii, w której po zakończonym remoncie będziemy mogli cieszyć się nowoczesną przestrzenią handlową, targiem z lokalną, zdrową żywnością, strefą kulinarną, ale też miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych – dodaje prezydent.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu generalnego remontu zabytku tak, by przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego programu wdrażanego przez m.st. Warszawa pn. Nowe Centrum Warszawy. Nowe Centrum Warszawy to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.