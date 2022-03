Coraz bliżej tramwaju wzdłuż Modlińskiej. Jest umowa z wykonawcą

Podpisano umowę na studium techniczno–ekonomiczne nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej w Warszawie. Wykonawca będzie miał niecały rok na przygotowanie dokumentacji.

Studium techniczno–ekonomiczne to początek przygotowań do budowy nowej linii tramwajowej. Nim robotnicy wbiją pierwszą łopatę na budowie, będzie trzeba przeprowadzić analizę oddziaływania inwestycji na środowisko, czyli zdobyć decyzję środowiskową, przygotować projekt budowlany i dostać pozwolenie na budowę. Najważniejsze jednak jest pozyskanie funduszy na inwestycję, np. ze środków UE – ale żeby móc z nich korzystać, potrzebna jest szczegółowa dokumentacja.

Jaka będzie nowa trasa?

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej będzie przedłużeniem trasy, która biegnie po ul. Jagiellońskiej, wzdłuż terenu dawnej fabryki samochodów FSO i kończy się pętlą pod trasą Armii Krajowej. Dalej pobiegnie ona nad Kanałem Żerańskim i wzdłuż ul. Modlińskiej, aby połączyć się z trasą z Młocin na Winnicę. Wykonawca dokumentacji zaproponuje, jak mają przebiegać nowe tory przez węzeł drogowy ul. Jagiellońskiej i trasy AK. To jedno z bardziej skomplikowanych zadań, bo być może nie obejdzie się bez przebudowy niektórych estakad. Tańsze rozwiązanie może polegać na obejściu torami całego węzła od zachodu wzdłuż brzegu Wisły.

Studium pomoże też wybrać wariant przebiegu trasy przez nowe osiedla na Starych Świdrach. Tory pobiegną prosto wzdłuż Modlińskiej do al. Kuklińskiego albo przez ul. Myśliborską, bliżej planowanych nowych osiedli na terenach dawnej fabryki domów. Zakładana jest też możliwość budowy dodatkowej trasy do przystanku kolejowego Warszawa Żerań, a także pętli dla tramwajów i autobusów wraz z parkingiem przesiadkowym przy ul. Familijnej. Inwestycję będzie można podzielić na etapy – które z nich zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności, zależeć będzie od funduszy. Wykorzystana zostanie także ekspertyza techniczna(otwiera się w nowej karcie), dzięki której Tramwaje Warszawskie sprawdziły, jak wykorzystać istniejący most nad Kanałem Żerańskim.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej – planowana trasa została uwzględniona w koncepcjach urbanistycznych w ramach przeprowadzonych warsztatów „Osiedla Warszawy”. W opracowaniach dla terenów Polfy Tarchomin, a także obszaru Starych Świdrów, tramwaj wskazano jako podstawowy rodzaj transportu publicznego.

Dokumentację opracuje firma DATABOUT z Warszawy za kwotę 1 mln 470 tys. zł netto. Prace potrwają 320 dni.