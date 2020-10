Coraz bliżej ukończenia Fabryki Norblina. Zaglądamy na plac budowy

Prace budowlane w rewitalizowany kompleksie Fabryki Norblina spod kreski PRC Architekci nie zwalniają tempa. Na budynku zawisła symboliczna wiecha.

W rewitalizowanym przez Grupę Capital Park zabytkowym kompleksie Fabryki Norblina, końca dobiegły prace konstrukcyjne przy naziemnej części inwestycji. Osiągnięcie docelowych 44 metrów wysokości, na które składa się osiem pięter, zwieńczone zostało tradycyjną wiechą. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma WARBUD. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na II kwartał 2021 roku.

Symboliczna wiecha powieszona na Fabryce Norblina zgodnie tradycją zaznaczyła osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego inwestycji. Obecnie na placu budowy przy ulicy Żelaznej trwają prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynków, gdzie wykonywane są m. in. ścianki wydzielające poszczególne docelowe pomieszczenia. Z kolei na fasadach budynków prowadzone są intensywne roboty elewacyjne. Firma WARBUD zakończyła też budowę ścian działowych we wszystkich czterech kondygnacjach podziemnych inwestycji, gdzie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe.

Konstrukcję nośną zyskał także nowo zaprojektowany budynek Fabryki Norblina, zlokalizowany od strony ul. Prostej, gdzie wkrótce rozpocznie się montaż elewacji. To właśnie w tym obiekcie znajdują się odrestaurowane i przetransportowane do Fabryki Norblina zabytkowe maszyny stanowiące część ciągu technologicznego Walcowni Metali Warszawa. Obecnie do kompleksu powróciło 9 z 50 historycznych maszyn, w tym największa ważąca ok. 50 ton prasa 1000-tonowa wraz z dwiema pompami hydraulicznymi.

Zaawansowane są prace konserwatorskie w zabytkowych budynkach kompleksu. W części z nich znajdującej się pod nowoczesną konstrukcją zamontowane zostały dźwigary dachowe, na których w ciągu najbliższych miesięcy pojawi się poszycie dachowe. A w dwóch obiektach zlokalizowanych od strony ul. Żelaznej prace nad docelowymi dachami są na ukończeniu. W obiektach ceglanych wykonano niezbędne naprawy konstrukcyjne, przemurowania oraz większość wymian i uzupełnień spoin. Trwają roboty związane z nadaniem budynkom ich ostatecznego wyglądu estetycznego. Ich celem jest doprowadzenie murów ceglanych do stanu możliwie najbliższego oryginalnemu wraz z licznymi śladami ich historii w postaci drobnych ubytków oraz uszkodzeń wynikających z funkcjonowania fabryki, czy przestrzelin z czasów II wojny. Toczą się także prace konserwatorskie przy budynkach tynkowanych, w tym rekonstrukcja ich detalu sztukatorskiego.

Fabryka Norblina zaoferuje ponad 65 tys. mkw. powierzchni użytkowej, z czego 41 tys. mkw. będą stanowiły biura. Pozostałe ponad 24 tys. mkw. będzie mieszanką kilku funkcji: rozrywkowej, gastronomicznej, usługowej, handlowej, kulturalnej oraz wellness. Dla użytkowników kompleksu został przewidziany 3-poziomowy, podziemny parking na 720 miejsc parkingowych. Ponadto w części podziemnej znajdzie się pierwszy w Polsce automatyczny parking dla rowerzystów z 95 miejscami, a użytkownicy części biurowej będą mieć do dyspozycji dodatkowe 200 miejsc dla miłośników jednośladów wraz z szatniami.