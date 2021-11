Coworking w Warszawie: zajrzeliśmy do wnętrz 26 konceptów

Jakie koncepty coworkingowe są najbardziej popularne w Warszawie? Kto za nimi stoi? Jak zaprojektowane są ich wnętrza? Zobaczcie nasze zestawienie przestrzeni coworkingowych w stolicy.

Bee Creative

Właścicielem i założycielem konceptu Bee Creative jest grupa Capital Park. Coworking o powierzchni 650 mkw. działa w jednej lokalizacji w Warszawie . Za projekt wnętrz odpowiada architekt Anna Pojawa i biuro 1st Sketch. Dominuje zieleń, drewno i korek. Tematyka wystroju oraz kolorystyka krąży wokół pszczół, do których nawiązuje nazwa konceptu. Półki, skrzynki czy wizytówki na drzwiach są w kształcie plastrów miodu. Kolorem przewodnim jest żółty, który kojarzy się z tymi pracowitymi owadami. Spójną koncepcję dopełnia miejska pasieka na dachu budynku.

Zestawienie powstało na podstawie Coworking Warszawa, przygotowanego przez redakcję PropertyNews.pl. Z raportem można zapoznać się TUTAJ.

BeIN Offices i Offices & Cowork Center

Obie spółki wywodzą się z rynku krakowskiego, skąd pochodzi zarząd. Właścicielem BeIN Offices jest Bizneshub z Łukaszem Kaletą na czele jako prezesem i głównym udziałowcem. OCC, spółka matka BeIN Offices, zapewnia powierzchnie bardziej kameralne, w mniejszych budynkach i z podstawowym zakresem usług. BeIN Offices to połączenie profesjonalnych przestrzeni dla biznesu z ideą wspierania rozwoju klientów poprzez łączenie z aniołami biznesu. Gwarantuje prestiż lokalizacji i obsługi. Każde biuro jest inne, ale właściciele starają się zachować odpowiedni balans między powierzchnią typu open space, a gabinetami. W Warszawie BeIN Offices posiada pięć lokalizacji.

Biuro dla Prawnika

Właścicielem Biura dla Prawnika są adwokaci: Aleksandra Przecherska-Baranowska i Marcin Baranowski. To butikowa przestrzeń coworkingowa o powierzchni 200 mkw. w XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Wilczej 29a w centrum Warszawy. Członkowie wspólnoty mają do dyspozycji pięć gabinetów o łącznej powierzchni blisko 100 mkw., open space ze strefą relaksu (40 mkw.), kuchnię oraz prysznic. Aranżacja lokalu nawiązuje do czasów powstania budynku – uwagę zwracają m.in.: zabytkowy parkiet, zdobione piece kaflowe, sztukaterie oraz biurka i krzesła sprzed 100 lat.

BOBO Coworking

BOBO jest butikowym coworkiem klasy premium. Jedyna lokalizacja mieści się przy ul. Prostej 70, tuż przy stacji Metro Rondo Daszyńskiego, w biurowcu klasy A Crown Point. Projekt jest efektem ponad 20-letniego doświadczenia właścicieli spółki w aranżowaniu powierzchni biurowych. Wnętrza BOBO Coworking charakteryzuje nowoczesny design, inspirowany naturą. Do pracy zapraszają m.in. huśtawki, designerskie fotele, pufy, wygodne kanapy. W środku dominuje szkło, przez co przestrzeń jest jasna od światła dziennego, lekka i elegancka. Ciepłe barwy, tropikalne rośliny, ogromne podświetlone akwarium z egzotycznymi rybkami, w tle śpiew ptaków, szum drzew.

Brain Embassy