Cukrownia Żnin zgarnia dwie nagrody Property Design Awards 2022

Cukrownia Żnin, będąca przykładem udanej rewitalizacji ogromnego kompleksu postindustrialnego i kreatywnego wykorzystania jego potencjału zdobyła aż dwie nagrody w plebiscycie Property Design Awards 2022. Obiekt zwyciężył w kategorii Bryła - Hotel oraz Design – Wnętrze hotelowe.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Property Design Awards 2022, która odbyła się w ramach tegorocznej edycji 4 Design Days w Katowicach, Cukrownia Żnin zgarnęła aż dwie nagrody. Obiekt zdominował kategorie hotelowe, zwyciężając w kategoriach Bryła - Hotel oraz Design – Wnętrze hotelowe.

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark. Za projektem stoi, jako architekt główny, Marek Bulak z Bulak Projekt oraz architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski.

W projekt zaangażowane były również pracownie MIXD, Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie.

- Bardzo dziękuję za tę nagrodę, nie spodziewałem się jej! Obiekt miał być do wyburzenia, jednak znalazł się taki wariat jak Grochowski... A może pasjonat? Mamy obiekt i mamy nagrodę. W Bytomiu zakupiliśmy Szombierki, czekajcie na nowe! - mówił Władysław Grochowski odbierając nagrodę w kategorii Bryła - Hotel.

- Myśmy tutaj naprawdę zbudowali hotel wewnątrz tej cukrowni, przeplatając nowe elementy projektu z tym, co zastaliśmy. Było to dosyć duże wyzwanie, wymagało ciężkiej pracy przez 3 lata. Bardzo jesteśmy zadowoleni!- zaznaczał Marek Bulak, właściciel pracowni Bulak Projekt.

- Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować za to, że miałem okazję spędzić 2,5 roku w miejscowości Żnin. Przez te dwa i pół roku mogłem wykorzystywać surowce, które w Cukrowni służyły do produkcji cukru, a teraz możecie Państwo odwiedzając to miejsce, na nich usiąść czy też doświadczyć ich inny sposób – mówił Przemysław Nowak z pracowni Mili Młodzi Ludzie, odbierając nagrodę za projekt wnętrz Cukrowni Żnin.

- Ten obiekt w całości był zachowany. Miło wspominam poszukiwania w magazynach elementów, które mogliśmy ponownie wykorzystać. To fantastycznie wpisuje się w trend pozwalający znaleźć miejsce dla zapomnianych przedmiotów. To duża inspiracja do tego, aby w przyszłych realizacjach sięgać po to, co już istnieje - mówił Piotr Kalinowski z pracowni MIXD, odpowiedzialnej za projekt wnętrz.