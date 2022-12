Cukrowy pałac zmienili w luksusowy hotel. Wyjątkowy projekt, do którego deweloper podszedł z szacunkiem

To wyjątkowy projekt pod względem skali, złożoności i lokalizacji, a także samej koncepcji projektowej. W zaledwie 2,5 roku deweloper przekształcił neoklasycystyczny pałac w luksusowy hotel pod marką Andaz - Concept by Hyatt.

Hotel znajduje się w wyjątkowej lokalizacji, bo w historycznym centrum czeskiej Pragi.

UBM Development w zaledwie 2,5 roku przekształcił słynny "Pałac Cukrowy" w pięciogwiazdkowy hotel Andaz Praga prowadzony przez sieć hotelową Hyatt

Do współpracy zaprosili prawdziwych specjalistów od projektowania luksusu.

Tym projektem żyła stolica Czech. To wyjątkowy projekt pod względem skali, złożoności i lokalizacji, a także samej koncepcji projektowej. Inwestycja zrealizowana przez UBM Development, przywróciła czeskiej Pradze architektoniczną perełkę z czasów monarchii. Deweloper w zaledwie 2,5 roku przekształcił klasycystyczny pałac w luksusowy i lifestylowy hotel pod marką Andaz - Concept by Hyatt.

Praga to miasto o imponującej historii i kulturze, a my jako deweloperzy hoteli jesteśmy bardzo dumni, że możemy opowiedzieć tę imponującą historię pełną mitów i legend poprzez design naszego hotelu — podkreśla Martina Maly-Gärtner, dyrektor UBM.

UBM zna się doskonale na storytelling’u. Andaz Prague Hotel to kamień milowy w prawie 150-letniej historii firmy - dodaje Maly-Gärtner.

Pięciogwiazdkowy hotel w cukrowym pałacu

Luksusowy hotel powstał w wyjątkowym budynku i lokalizacji. Mieści się w historycznym centrum Pragi, tuż przy ulicy Senovážné námestí. Oryginalny budynek wybudowano w latach 1912-1916 dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Przemysłu Cukrowego. Na początku XX wieku był to niezwykle ważny i dochodowy przemysł, dlatego sam budynek znany był również jako „Pałac Cukrowy”.

Deweloper w zaledwie 2,5 roku przekształcił klasycystyczny pałac w luksusowy i lifestylowy hotel pod marką Andaz - Concept by Hyatt, fot. UBM Development

Ten neoklasycystyczny budynek zaprojektowali architekci Josef Zasche i Theodor Fischer. Rzeźby na fasadzie wykonał niemiecki rzeźbiarz Franz Metzner. Budynek na planie nieregularnie wydłużonego pięcioboku obejmuje dwa dziedzińce i przylega do wieży Jindřišská. W 1993 roku budynek został uznany przez Ministerstwo Kultury za zabytek kultury.

Specjaliści od projektowania luksusu

Dziś ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel Andaz Praga prowadzony przez sieć hotelową Hyatt, oferuje 152 pokoje, 24 apartamenty i pięć sal konferencyjnych . Wnętrze zostało zaprojektowane we współpracy z madryckim studiem projektowym Brime Robbins. To prawdziwi specjaliści w projektowaniu luksusowych hoteli.

Andaz to luksusowa marka hoteli zorientowana na design. Marka jest synonimem tego, co niekonwencjonalne, zaskakujące i niezwykłe – zaznacza Doris Hecht, dyrektor Andaz Prague Hotel.

Zamiast klasycznego lobby do dyspozycji gości są trzy przytulne salony. Każdy z nich wyróżnia się innym motywem przewodnim.

I tak salon "Biblioteka", nawiązuje do znanej biblioteki w Klasztorze na Strahowie. Kolejny salon inspiruje się czeskim wzornictwem ze szkła. Wita gości po wejściu do hotelu w formie szklanej instalacji na suficie. Trzecia sala poświęcona jest alchemikom, którzy przybyli do Pragi zaproszeni przez cesarza Rudolfa II, aby produkować „sztuczne” złoto z różnych metali.

W restauracji ZEM, która ma osobne wejście od ulicy, tradycyjna czeska kuchnia jest interpretowana w nowoczesny sposób. Oprócz doskonałych koktajli bar MEZ oferuje również m.in. piwo Pionýr z czeskiego browaru Žatec, fot. UBM Development

Ważnym elementem całości koncepcji jest oferta gastronomiczna otwarta również na mieszkańców Pragi. W restauracji ZEM, która ma osobne wejście od ulicy, tradycyjna czeska kuchnia jest interpretowana w nowoczesny sposób. Oprócz doskonałych koktajli bar MEZ oferuje również m.in. piwo Pionýr z czeskiego browaru Žatec. Samo wnętrz restauracji zachwyca. Zaprojektowali je słynni specjaliści od restauracji, bo studio projektowe Blue Sky Hospitality.

Andaz Prague Hotel został otwarty w kwietniu 2022 r. W tym roku inwestycja zdobyła już kilka nagród doceniających projekt dewelopera.