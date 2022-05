Czesi kochają hokej. Za miliardy koron zbudują najnowocześniejszy stadion hokejowy w Europie

Czeska miłość do hokeja pozostaje odwzajemniona. Hokeiści z Czech zdobywają złote medale i lukratywne kontrakty w NHL. Ostatnie lata nie były tak ozłocone jak najlepsze dla nich lata 90., ale i tak hokej cieszy się niesłabnąca popularnością. Nie dziwą zatem plany powstania w Pardubicach najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie. Jeden z najbogatszych Czechów Petr Dědek zapowiedział, że zainwestuje kilka miliardów koron w budowę stadionu Dynama Pardubice.

Budowę najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie szacowana jest na kwotę 3-4 miliardy koron czeskich.

Nowy stadion pomieści 13,5 tys. widzów oglądających zmagania hokeistów i 15 tys. widzów podczas koncertów. Powstanie również hotel i muzeum.

Za projektem nowej areny Dynamo Pardubice stoi pracownia Tomáš Vymetálek Architekci, która ma na koncie kilka ciekawych realizacji stadionów sportowych.

Budowa najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie potrwa trzy lata. Otwarcie ma nastąpić pod koniec sierpnia 2025 r.

Petr Dědek to większościowy udziałowiec klubu hokejowego Dynamo Pardubice. W zeszłym roku znalazł się na liście 100 najbogatszych Czechów według magazynu Forbes. Właśnie ogłosił plany budowy najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie. I jest oczywiste, że arena powstanie w Pardubicach.

- Nowy stadion pomieści 13,5 tys. widzów oglądających zmagania hokeistów i 15 tys. widzów podczas koncertów. Oprócz hali głównej w skład całego kompleksu wejdzie strefa treningowa, hotel z restauracją i salami dedykowanymi konferencjom, parking, który będzie również nową trybuną dla toru wyścigowego. W planach mamy też budowę zaplecza edukacyjnego dla przyszłej akademii hokejowej, w tym zakwaterowania dla młodych zawodników i sale edukacyjne. Na terenie stadionu znajdzie się także m.in. basen i siłownia – zapowiada Petr Dědek. Samą halę planuje zrealizować jako budynek energooszczędny, ekologiczny i wykorzystujący zieloną energię.

Nowy symbol Pardubic

Budowę najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie szacuje na 3-4 miliardy koron czeskich.

- Arena będzie moją prywatną inwestycją. Zaczynamy od rzeczywistych kosztów. Biorąc pod uwagę, że jako grupa D+D Real mamy bogate doświadczenie deweloperskie, to bardzo dobrze znamy koszty budowy. Kupujemy grunt od miasta, dzięki temu władze miejskie pozyskają środki na budowę drogi dojazdowej do areny. Budowa stadionu dla Pardubice nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami. Wręcz przeciwnie, bo przyniesie miastu dochody z podatku od nieruchomości, opłat za zakwaterowanie, a przedsiębiorcom miejskim dochody z turystyki. Arena w przyszłości ma szansę stać się kolejnym symbolem Pardubic – przekonuje Dědek.

Po pierwsze wielofunkcyjność

Arenę z założenia wyróżni wielofunkcyjność. Po pierwsze w projekcie uwzględniono inne sporty. Parametry hali głównej i treningowej pozwolą na organizację turniejów tenisowych ATP i WTA Tour. Na arenie mogą odbywać się również wyścigi motocrossowe czy parkour konny. Hotel i sale kongresowe pomieszczą do 500 gości. Po drugie hala będzie także przystosowana do organizacji koncertów. W projekcie położono nacisk na akustykę, oświetlenie, a przede wszystkim logistykę.

Za projektem architektonicznym nowej areny Dynamo Pardubice stoi pracownia Tomáš Vymetálek Architekci, która ma na koncie kilka ciekawych realizacji stadionów sportowych. - W projekcie architektonicznym oparliśmy się na organicznych kształtach natury i staraliśmy się, aby arena była idealnie dopasowana do przestrzeni i otoczenia, w które ma się wpisać. Można znaleźć różne pomysły na kształt areny, ale dla nas serce bije dla hokeja w Pardubicach – wyjaśnia architekt Tomáš Vymetálek, Tomáš Vymetálek Architekci.

Współpraca z ekspertami

- Nasz zespół doradczy składa się z przedstawicieli sieci hotelowych, firm produkcyjnych i organizujących koncerty, kongresy i targi. Od pół roku intensywnie pracujemy nad szczegółami. Należą do nich m.in. lokalizacja sceny czy rozmieszczenie oświetlenia. Hala pozwoli na obciążenie dachu do 100 ton. Dla porównania, obecna Enteria Arena ma tylko 17 ton obciążenia. Kolejnym kluczowym elementem programu funkcjonalnego jest zapewnienie warunków do transmisji telewizyjnych. Współpracujemy z ekspertami z Telewizji Czeskiej, konsultujemy z nimi m.in. stanowiska kamer. Hala będzie również gotowa na podwójne transmisje. Oznacza to transmisje z obu stron hali jednocześnie dla różnych produkcji telewizyjnych - opowiada Pavel Poulíček, specjalista ds. mediów i marketingu.

Być jak Tomasz Bata

Zaletą lokalizacji stadionu jest bliskość centrum miasta, a także lotniska. Stadion wraz z torem wyścigowym ma funkcjonować przez cały rok. - Chcemy, aby arena żyła przez cały rok. W planach jest również powstanie Muzeum Pardubickiego Hokeja z Aleją Sław - zdradza Petr Dědek.

- Często mnie pytają, co będę miał z tej inwestycji. Ten projekt ma długoterminowy zwrot, ale nie jest to mój główny cel. Jeśli spojrzysz na historię Tomasza Baty, który odnosił sukces jako światowy biznesmen, a zbudował nie tylko dochodowe fabryki, ale także szkoły, szpitale i teatry. Arena jest przeznaczona przede wszystkim do uprawiania sportu. Szczególnie teraz mamy czas, kiedy miasta potrzebują każdej prywatnej inwestycji - podkreśla. - Biorę to jako część mojej odpowiedzialności za klub, który prowadzę. Powstanie nowej areny było nieuniknione. Przekształcenie Enteria Areny kosztowałaby w najbliższych latach kilkaset milionów koron. Teraz jest najlepszy czas na nową inwestycję. W przyszłym sezonie będziemy obchodzić 100-lecie klubu i jest to mój wkład na kolejną setkę – mówi inwestor.

Budowa najnowocześniejszego stadionu hokejowego w Europie potrwa trzy lata. Jego otwarcie ma nastąpić pod koniec sierpnia 2025 roku.