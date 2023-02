Cztery nowe parki w Katowicach coraz bliżej

Jest umowa na realizację czterech nowych parków w Katowicach. Pełne atrakcji zielone przestrzenie pojawią się na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Ponadto zrewitalizowany będzie teren przy stawie kajakowym w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

3 lutego z wykonawcami, którzy zostali wybrani w wyniku rozstrzygniętego w listopadzie postępowania przetargowego, podpisano umowy na budowę czterech parków.

Realizację nowych parków w Katowicach prezydent Marcin Krupa zadeklarował w swojej „Umowie z mieszkańcami" w 2018 roku.

- Dzięki nowym parkom mieszkańcy zyskają miejsca do rekreacji i odpoczynku praktycznie za progiem własnych domów. Parki będą zlokalizowane w kilku dzielnicach – zrewitalizowany i rozbudowany będzie park na Wełnowcu, zrewitalizowany zostanie park w dolinie rzeki Ślepiotki oraz teren przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym, wykonane zostaną także parki przy ul. Wantuły oraz przy ul. Leopolda/ul. LeRonda. Umowy na realizację pięciu zadań zostały podpisane z dwoma firmami, a koszt pac w sumie to ponad 40,6 mln zł – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Park przy ul. Wantuły wykona firma Garden Designers z Lublina. Koszt prac to ponad 5,4 mln zł. Obejmą one teren o powierzchni prawie 34 tys. m2. Znajdzie się tam strefa zabawy i rekreacji dla dzieci, miejsce rekreacji sportowej, punkt widokowo-obserwacyjny, strefy zieleni ozdobnej z łąkami kwietnymi, łąką trawiastą i zielenią oraz strefa ekologiczna o mniejszym zapotrzebowaniu na utrzymanie i pielęgnację, która wpisuje się w ideę adaptacji do zmian klimatu.

Park w Wełnowcu znajduje się pomiędzy ulicami Cisową, Owocową i Cedrową. Jego rewitalizacji dokona firma ABG Grzegorz Oleksa z Chorzowa, a jej koszt to ponad 13 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu i jego uporządkowanie, przebudowę i remont istniejącej sieci komunikacyjnej – w tym wykonanie ścieżek pod rolkostradę czy toru dla rowerzystów typu pump track. Dotychczasowa brama wejściowa zostanie odnowiona. Istniejący tam plac zabaw zostanie usunięty, a w jego miejscu pojawi się strefa aktywności fizycznej z nowymi urządzeniami. Na terenie parku znajdzie się także strefa relaksu z hamakami oraz miejscami do grillowania, a także wybieg dla psów. Dodatkowo powstanie punkt widokowy na park i miejsce do zjeżdżania na sankach. Oprócz tego park będzie miał walor edukacyjny – powstanie w nim bowiem strefa edukacyjno-przyrodnicza z tablicami, grami edukacyjnymi oraz domkami dla owadów oraz ogród deszczowy z nasadzeniami roślin wodolubnych. Będzie tam można prowadzić lekcje plenerowe.

Także teren przy ul. Leopolda i ul. LeRonda zostanie zagospodarowany i uporządkowany. Prace te zostaną zrealizowane również przez firmę ABG Grzegorz Oleksa z Chorzowa a ich koszt to ponad 7,9 mln zł. Na wspomnianym terenie powstanie między innymi plac zabaw i strefa edukacyjna dla dzieci. Znajdą się tam również zielony labirynt, ogród sensoryczny z elementami edukacyjnymi, zielony tunel. Oprócz tego z myślą o mieszkańcach powstaną polany i łąki kwietne, strefa edukacji ekologicznej i strefa widokowa.

Dolina rzeki Ślepiotka zlokalizowana jest na odcinku od ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego w stronę ul. Kościuszki. Jego obszar to ok. 3 ha. W ramach zadania wykonawca wybuduje ciągi piesze, place zabaw, park dla psów, ogród społeczny. Będzie także ścieżka edukacyjna. Prace zostaną zrealizowane przez firmę Garden Designers z Lublina a ich koszt to ponad 10 mln zł.

Prace obejmą również przebudowę północnej części widowni i sceny kręgu tanecznego znajdującego się w Katowickim Parku Leśnym. Pojawią się tam nawierzchnie dla pieszych oraz elementy małej architektury. Koszt prac to ponad 4,3 mln zł, a zrealizuje je Garden Designers z Lublina.