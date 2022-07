Cztery razy, kiedy MVRDV zaskoczyli swoimi projektami w przestrzeni publicznej

MVRDV zasłynęli na świecie z niekonwencjonalnej architektury. Dzisiaj pokazujemy cztery nietuzinkowe projekty, które na stałe lub tymczasowo zmieniły przestrzeń publiczną miast, w jakich je zrealizowano.

Magazyn sztuki Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie

Magazyn sztuki Boijmans Van Beuningen położony w parku Museumpark w Rotterdamie jest wyjątkiem w skali światowej. Magazyn w przeciwieństwie do innych tego typu obiektów jest w pełni dostępny dla zwiedzających, którzy mają okazję poznać kulisy prac, jakie odbywają się w muzeum.

Magazyn sztuki Boijmans Van Beuningen. fot. Ossip van Duivenbode / mat. prasowe MVRDV

Obiekt wyróżnia jednak znacznie więcej. Na dachu budynku zaprojektowano kawiarnię dla gości, otoczoną posadzonymi tam 75 brzozami. Las znajdujący się na wysokości 35 metrów nad ziemią wieńczy budynek o charakterystycznie zaokrąglonej bryle, z fasadami wykończonymi panelami z giętego, lustrzanego szkła. Oryginalny kształt budynku, przywodzący na myśl rozszerzającą się ku górze misę oraz materiał wykończeniowy elewacji nie są przypadkowe. Dzięki swojej formie obiekt nie zakłóca istniejących widoków i tras w parku Museumpark, zapewniając jednocześnie na dachu rozległą przestrzeń publiczną i widoki na okolicę.

The Podium w Rotterdamie

MVRDV zaprojektowali platformę o wysokości 29 metrów i powierzchni 600 mkw., która umożliwia odwiedzającym wejście na dach budynku Het Nieuwe Instituut po przebyciu 143 stopni klatki schodowej (dostępne są również windy). The Podium powstało z okazji obchodów Miesiąca Architektury w Rotterdamie jako tymczasowa konstrukcja.

Tymczasowa konstrukcja The Podium w Rotterdamie, fot. Ossip van Duivenbode / mat. prasowe MVRDV

W czerwcu było sercem wydarzeń odbywających się z okazji miesiąca architektury, a od 1 lipca do 17 sierpnia br. jest miejscem wydarzeń takich jak zajęcia jogi czy koncerty jazzowe. Z platformy rozciąga się malowniczy widok na miasto i otaczający budynek Museum park, z opisanym wcześniej magazynem sztuki Boijmans Van Beuningen. Podium wyróżnia się na tle okolicy i przyciąga wzrok uderzająco intensywnym różowym kolorem.

Architekci zadbali o to, aby tymczasowa konstrukcja była jak najmniej szkodliwa dla środowiska. Dlatego też na rusztowaniach i wykończeniu podłóg zastosowano materiały, które można poddać recyklingowi po rozebraniu konstrukcji.

One Green Mile w Mumbaju

MVRDV we współpracy ze StudioPOD przekształcili szereg zaniedbanych przestrzeni pod miejskim wiaduktem w Mumbaju w przestrzeń publiczną do spotkań i integracji mieszkańców. Apodyktyczny element betonowej infrastruktury przemienił się w przestrzeń służącą lokalnej społeczności. Przestrzeń została podzielona na publiczne "pokoje" o różnych funkcjach, a sinusoidalne niebieskie pasy pomogły stworzyć spójną tożsamość wizualną miejsca.

Przestrzeń publiczna One Green Mile pod wiaduktem w sercu Mumbaju, fot. Suleiman Merchant / mat. prasowe MVRDV

Ważną rolę w projekcie odgrywa zieleń, rozciągając się w zasadzie na całą przestrzeń. Roślinność pnie się na serii ekranów przesłaniających przestrzeń od strony sąsiadującej ulicy, obrasta łuk wejściowy, "rośnie" w murkach oporowych i donicach.

Tainan Spring w Tainan

Projekt Tainan Spring to innowacyjne podejście do terenów starych, nieużywanych centrów handlowych. Jest to wyjątkowe spojrzenie na przestrzeń publiczną, które obejmuje przekształcenie dawnego centrum handlowego w centrum miasta z miejską lagunę otoczoną młodymi roślinami, które wraz z czasem planowo przekształcić się mają w przyszłości w bujną miejską dżunglę.

Tainan Spring w miejscu po dawnym centrum handlowym w mieście Tainan na Tajwanie, fot. Daria Scagliola / mat. prasowe MVRDV

Oprócz basenu miejskiego, nowego placu publicznego i nasadzeń lokalnych roślin projekt objął również ścieżki publiczne, a także zmniejszenie ruchu ulicznego.

W wyniku prac projektowych budynek centrum handlowego został usunięty i poddany recyklingowi zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Poziom parkingu podziemnego został natomiast przekształcony w otoczony zacienionym pasażem plac publiczny z roślinami. Basen został tak zaprojektowany, aby stanowić idealne miejsce spotkań niezależnie od pory dnia: poziom wody opuszcza się i podnosi w zależności od pory deszczowej bądź suchej, a podczas wyjątkowych upałów spryskiwacze zapewnią odwiedzającym komfortową mgiełkę.