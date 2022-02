Czujne oko Warszawy nad rewitalizacją

Podjęta w ostatni czwartek przez Radę Miasta st. Warszawy uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy stanowi, że rewitalizacja zaniedbanych obszarów Warszawy będzie kontynuowana i to pod jeszcze większą niż dotąd pieczą Miasta.

- Celem rewitalizacji nie jest otynkowanie kamienic na ładniejsze kolory. Tylko poprawienie bytu ich mieszkańców – mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. – Dlatego przygotowujemy programy społeczne dla mieszkańców, poprawiamy infrastrukturę mieszkaniową oraz estetykę przestrzeni - dodaje.

Obszar rewitalizacji Warszawy powiększony

Ratusz Warszawy od lat sprawuje pieczę nad tzw. obszarem zdegradowanym. To 14 tzw. jednostek MSI (Miejskiego Systemu Informacji) stanowiących 9,17 proc. powierzchni miasta, zamieszkanych przez 17,17 proc. mieszkańców. Został on wyodrębniony na podstawie szczegółowej analizy, w której przy pomocy policzalnych wskaźników diagnozowano pięć sfer – przede wszystkim sferę społeczną, a także gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Na tej podstawie – w dokumencie „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy” – został określony obszar zdegradowany. A jego część, w której nasilenie problemów jest największe i pomoc miasta najpilniejsza została określona jako obszar rewitalizacji. Jest to 8 jednostek MSI w prawobrzeżnej części Warszawy: Grochów, Kamionek, Nowa Praga, Pelcowizna, Stara Praga, Szmulowizna, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy. Stanowią one 5 proc. powierzchni miasta i mieszka w nich ok. 9 proc. ludności Warszawy. Przy czym Grochów i Pelcowizna zostały dołączone do listy ubiegłotygodniową uchwałą.

Usługi dla mieszkańców

Nowa uchwała wprowadza dwie istotne zmiany. W obszarze rewitalizacji miasto ma prawo pierwokupu. A tam, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania, gminy mogą zakazać wydawać zezwolenia na budowę w postaci tzw. WZ-etki czyli decyzji określającego warunki zabudowy.

Dysponowanie przez samorząd m.st. Warszawy prawem pierwokupu nieruchomości powinno przysłużyć się procesowi rewitalizacji. Posiadanie przez gminę na obszarze rewitalizacji obszernego zasobu nieruchomości gminnych poszerza możliwości podejmowania przez gminę aktywności inwestycyjnych wpływających na stan tego obszaru.

- Nie jest sztuką wybudowanie osiedla domów mieszkalnych na wielkich poprzemysłowych terenach. W ramach programu rewitalizacji Warszawa dopilnuje, żeby takie miejsca nie były tylko sypialniami, ale dobrymi miejscami do życia, z łatwym dostępem do przychodni, domów kultury, żłobków, przedszkoli czy szkół. I żeby obecni mieszkańcy obszaru rewitalizacji nie mieli w po zagęszczeniu zabudowy utrudnionego dostępu do usług publicznych – podkreśla wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.