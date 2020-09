Czy czeka nas szkolna rewolucja? O nowych trendach w projektowaniu placówek edukacyjnych

Tegoroczny start edukacji przywołuje zagadnienia zmian w jej systemie i architekturze użytkowej mocniej niż zwykle. Nowoczesna szkoła, szkoła jutra czy przyszłości te określenia przestają być designerską i futurystyczną wizją szkolnictwa rodem ze Skandynawii, lecz koniecznością przebudowy modelu uczenia się dzieci, już nie tylko w murach szkolnych. Jak post pandemiczna rzeczywistość wpływa na trendy w projektowaniu placówek edukacyjnych?

Współcześnie, architektura placówek edukacyjnych przechodzi transformację. Wynika ona ze zmian w systemie i sposobie nauczania. Znane nam sale lekcyjne ustępują miejsca mobilnym przestrzeniom projektowym, dotychczas przeciętne korytarze zmieniają się w wyjątkowe strefy wspólne, zapewniające młodym ludziom możliwość integracji i rozwijania swoich pasji, a całość dopełniają designerskie meble polskich projektantów i estetyczne elementy wystroju wnętrza.

Dziś ludzie przywiązują znacznie większą wagę do projektowania wnętrz (i nie tylko!) wspierających rozwój, na pierwszy plan wysuwają się potrzeby, a projektanci coraz śmielej prezentują swoje rozwiązania dla placówek edukacyjnych. W obliczu rosnących oczekiwań i wiedzy rodziców zmiany są nieuniknione.

Aktualnie znaczna część społeczeństwa stara się żyć w zgodzie z naturą. Wiele mówi się na temat wellbeingu, a pandemia koronawirusa i zamknięciem w domu na kilka tygodni, spotęgowały trend dbania o zdrowie i życia blisko natury. Rosnąca świadomość społeczeństwa, a także nurt powracania do tego, co naturalne, sprawiają, że wychowanie i edukacja również ewoluują i starają się nadążać za trendami i na nie odpowiadać. Przykładem takiego działania jest Outdoor Education, proces nauczania nastawiony na naukę przez poznawanie i doświadczanie na zewnątrz. Według eksperymentu brytyjskiego Swansea University, w którym wzięły dział dzieci w wieku od 9 do 11 lat, nauka na świeżym powietrzu przyniosła bardzo pozytywne skutki, takie jak znaczne poprawienie koncentracji, większe zaangażowanie, czy lepsze zachowanie i samopoczucie.

- Szkoły outdorowe i nauka na świeżym przeżywają aktualnie swój rozkwit w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, czy Kanadzie. Trend ten będzie przenosił się również do nas, dlatego placówki edukacyjne, takie jak szkoły czy przedszkola powinny już teraz poszukiwać rozwiązań umożliwiających im dostosowanie się do zmieniających się trendów, a projektując przestrzeń powinny pomyśleć również o porządkowaniu tej na zewnątrz, a nie tylko wewnątrz budynku. Tego typu placówkom potrzeba rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo dzieci, estetycznych, ale przede wszystkich trwałych i funkcjonalnych, które będą w stanie ochronić dzieci przed deszczem, wiatrem, a także słońcem, umożliwiając im korzystanie ze świeżego powierza przez cały rok – mówi Grzegorz Stefański, Brand Manager Cube Garden.

Oprócz samej poprawy samopoczucia, przebywanie na zewnątrz, przynosi młodym ludziom korzyści w postaci zwiększonej odporności, a to z kolei przekłada się na jakość przyswajania wiedzy. Dodatkowo bliski kontakt z przyrodą pozwala rozwijać zdolności motoryczne i empiryczne, a także zapobiega powstawaniu u dziecka zespołu deficytu natury.