Czy do Polski dotrze "fala renowacji"? Komisja Europejska opublikowała Renovation Wave Strategy

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, przyczyni się do przekształcenia Unii w nowoczesną, a zarazem zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne jest jednak wdrożenie wszystkich niezbędnych do osiągnięcia celu narzędzi, także tych dotyczących sektora budowlanego – związanych m.in. z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Opublikowana właśnie przez Komisję Europejską nowa strategia Renovation Wave Strategy dotyczy istotnych zmian w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków. Jak wskazują autorzy strategii, odnowione i ulepszone zasoby budowlane w UE są gwarantem osiągnięcia bezemisyjnego i czystego systemu energetycznego. Wskazują też na fakt, iż to właśnie przemysł budowlany jest jednym z największych konsumentów energii w Europie. Obecnie aż 75 proc. budynków jest nieefektywnych energetycznie, stąd też Renovation Wave Strategy zakłada podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji energetycznej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Działania te wpłyną na poprawę jakości życia osób mieszkających i korzystających z nich. Są również odpowiedzią na ubóstwo energetyczne w Europie, szczególnie w przypadku 34 mln osób, które nie mogą sobie pozwolić na ogrzewania domu. Zmiany przyczynią się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i stworzenia do 160 000 dodatkowych „zielonych” miejsc pracy w sektorze budowlanym.Wskazane w Renovation Wave Strategy działania opierać się będą na środkach uzgodnionych w ramach pakietu Czysta Energia – w szczególności dla wymogu dla każdego kraju UE związanego z publikacją długoterminowej strategii renowacji budynków i innych aktach prawnych dotyczących tego obszaru.

- Widoczne już dziś i postępujące w obszarze renowacji energetycznej budynków zmiany, a także ich istotne przyśpieszenie są kluczowe, aby w perspektywie kilku najbliższych lat móc realnie oceniać skuteczność przyjętych i wdrożonych rozwiązań. Przekładając to na język właścicieli czy użytkowników nieruchomości, termomodernizacja budynków, a także zmiana sposobu ich ogrzewania przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale poprawi komfort życia i pozwoli na osiągnięcie istotnych oszczędności finansowych – mówi Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas.

Na obecnym etapie opublikowany dokument zostanie omówiony przez Radę, Parlament Europejski, inne instytucje EU oraz zainteresowane strony w celu wniesienia wkładu w niezbędne działania. Pod dyskusję poddane zostaną konkretne środki oraz narzędzia, aspekty finansowe i niefinansowe, które umożliwią realizację strategii na każdym ze szczebli. Wszystkie te procesy mają na celu jak najszybsze podjęcie działań związanych z renowacją energetyczną budynków.