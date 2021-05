Czy Foksal 13/15 zdobędzie Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy?

Ruszyło głosowanie publiczności w najważniejszym warszawskim konkursie architektonicznym. Warszawiacy, jak i wszyscy zainteresowani, mogą w nim docenić wyjątkowe projekty, które według nich przyczyniły się do rozwoju stolicy. Jednym z nominowanych obiektów są historyczne kamienice przy ul. Foksal.

Jedną z najbardziej wyróżniających się inwestycji nominowanych w 7. edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy są historyczne kamienice przy ulicy Foksal 13/15. Budynki powstałe pod koniec XIX w. jako jedne z nielicznych zabytków warszawskiego Śródmieścia przetrwały II wojnę światową. Niestety później popadły w ruinę i były nawet przymierzane do wyburzania. Dziś, odzyskały pełnię swojego dawnego blasku, dzięki zaangażowaniu ponadprzeciętnych środków finansowych oraz wielu specjalistów z różnych dziedzin: historyków sztuki, artystów rzeźbiarzy i najlepszych rzemieślników. Inwestycja realizowana przez firmę Ghelamco jest przykładem tego, jak powinno się odnawiać historyczne budynki.

Spektakularna na skalę europejską rewitalizacja została doceniona przez jury najważniejszej warszawskiej nagrody architektonicznej, która nominowała inwestycję Ghelamco do finału konkursu w kategorii „nowe życie budynków”. I nic w tym dziwnego, bo jest to absolutnie wyjątkowy projekt w skali kraju, przykład inwestycji, gdzie postawiono nie na ilość, a na jakość.

Głosowanie publiczności potrwa od 11 do 21 maja. Głosy można oddawać na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna/ . Jest to okazja na drugą Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy dla dewelopera w ostatnich latach. Wcześniej w konkursie tym zwyciężył cieszący się niezwykłą popularnością wśród warszawiaków Plac Europejski.

Wyjątkowa rewitalizacja

XIX-wieczne kamienice przy Foksal 13/15 przez dziesięciolecia były domem wielu wybitnych osobistości ze świata kultury, biznesu czy polityki. Ich spektakularna rewitalizacja to wyjątkowy dar dla Warszawy i wkład w przywrócenie piękna polskiej architektury. Budynki odzyskały swój blask i są dziś jednym z najcenniejszych zabytków z okresu belle époque w stolicy.

- Jesteśmy zaszczyceni, iż rewitalizacja naszych kamienic została nominowana do finału prestiżowego konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Nagrodę, która dla nas – inwestora tak nierozerwalnie związanego z rozwojem stolicy – jest szczególnie ważna. Projekt ten jest efektem naszych wieloletnich starań, by przywrócić dawne życie i splendor historycznej ulicy Foksal. W podejmowanych przez nas działaniach zawsze mamy na uwadze, aby nasze zaangażowanie przyczyniało się do kształtowania Warszawy jako pięknego i przyjaznego do życia miasta, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego odnawiając te zabytkowe budynki, nie szczędziliśmy starań, by jak najlepiej oddać pierwotny kunszt ich wykonania – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco CEE.