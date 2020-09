Czy inwestor może być miastotwórczy?

Inspiracja historią i charakterem dzielnicy oraz świadomość tego, jak nowe inwestycje mogą kształtować miasto były początkiem współpracy Traffic Design i nowego dewelopera rozpoczynającego swoją działalność w portowej części miasta, z racji bliskiego sąsiedztwa linii brzegowej nazywanej Śródmieściem Morskim.

Traffic Design na co dzień działa w obrębie istniejących budynków, wpisanych w układ miasta. Współpraca z deweloperem rozpoczęta na tak wczesnym etapie pozwoliła wypracować spójną koncepcję, gdzie identyfikacja inwestycji współgra z detalem architektonicznym. Całość zaś jest zaprojektowana z poszanowaniem historii dzielnicy.



- Piotra 4 ma być społecznie odpowiedzialnym projektem deweloperskim. Z jednej strony pracujemy nad rozwiązaniami ekologicznymi, takimi jak odzyskiwanie wody deszczowej, oświetlenie wybranych części wspólnych dzięki panelom fotowoltaicznym, ograniczanie utraty energii. Z drugiej strony chcemy, aby nowy budynek wtopił się w lokalną społeczność. Traffic Design wywodzi się z sąsiedztwa Piotra 4. Stowarzyszenie wiele wniosło do okolicy – murale, artystyczny ferment. To świetni projektanci i artyści, a profil ich działalności jest skrojony na miarę tego, czym ma być Piotra 4 - mówi Agnieszka Menczykowska, marketing Piotra 4

Dobrosąsiedztwo i współtworzenie miasta

Inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicy Św. Piotra 4, w miejscu z portową historią, gdzie dziś powstaje biżuteria eksportowej marki S&A.



- W tym partnerstwie zależało nam, aby inwestycja dobrze wpisała się w otaczającą ją dzielnicę nie tylko pod względem architektury i estetyki, lecz również działań społecznych, stąd duży nacisk położyliśmy na zaplanowanie działań artystycznych angażujących lokalną społeczność, które zaczną się już na etapie budowy. Wraz z deweloperem zaplanowaliśmy także projekty, które wpłyną na otoczenie i będą dostępne dla wszystkich, takie jak elementy pomocne rowerzystom, uliczny zdrój wody pitnej, czy ławki - podkreśla Monika Domańska, Traffic Design.

Szczególne znaki miasta

W zakres prac na styku grafiki i tworzenia detalu architektonicznego weszły: projekt identyfikacji wizualnej inwestycji oraz elementy identyfikacji budynku. Projektanci opracowali szeroką koncepcję: od logotypu i liternictwa, przez system oszyldowania, wayfinding po projekt małej architektury.

Inspiracją dla ilustracyjnego charakteru grafik, było sąsiedztwo morza, portu i plaży. Grafikom pracującym dla „Piotra 4” udało się pokazać urok i wartość lokalizacji bez ocierania się o kicz. Całości działań dopełnia projekt serii reliefów, które znajdą się na fasadach. Będzie to element artystyczny podkreślający charakter budynku.



- Zaplanowanie działań artystycznych już na etapie projektu architektonicznego to praktyka, niegdyś popularna, dziś dość nietypowa. Liczymy na to, że projekty zrealizowane w ramach inwestycji Piotra 4 wyznaczą nowe kierunki w sposobie postrzegania roli deweloperów jako współtwórców miasta - zaznacza Monika Domańska, Traffic Design.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku.