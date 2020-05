Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek nieruchomości komercyjnych?

Czy w związku z obecną sytuacją światową planowane na 2020 rok przedsięwzięcia uda się zrealizować? Jak pandemia koronawirusa wpłynie na rynek nieruchomości komercyjnych?

- Zaistniała na rynku sytuacja wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie wielu firm z różnych branż, co wywołało ogólne zawirowania, także i w sektorze nieruchomości komercyjnych. Szczególnie ucierpiały condohotele i aparthotele – czyli branże związane z turystyką i najmem krótkoterminowym. Z kolei rynek biurowy, szczególnie ten rozwijający się w dużych miastach, jest bardziej odporny na czasowe przestoje. Patrząc w przyszłość, można więc powiedzieć, że konieczność przystosowania się do nowej rzeczywistości czeka niemal każdą z branż, nie inaczej będzie na rynku nieruchomości komercyjnych. Jednak ze względu na jej charakter i mocne nastawienie na utrzymanie relacji B2B nie spodziewamy się znaczących spadków – tłumaczą Ewa Więcek i Tomasz Chruściel z biura architektonicznego Make it Yours.

Czy perspektywy dla rynku nieruchomości komercyjnych są obiecujące?

Na tym etapie rozwoju pandemii trudno jest jeszcze oszacować, jak finalnie koronawirus wpłynie na rynek nieruchomości komercyjnych. W wersji optymistycznej zerowy wzrost gospodarczy zostanie osiągnięty w drugiej połowie roku, po spadku w II i III kwartale. Ten mniej optymistyczny trend wskazuje, że ożywienie gospodarcze nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2021 roku. Co pocieszające, nie brakuje jednak sygnałów, że Polska nadal pozostanie na radarze inwestorów poszukujących bezpiecznego miejsca do ulokowania kapitału, a sam rynek nieruchomości komercyjnych szybko przystosuje się do nowej rzeczywistości.

Jednym z największych wyzwań po ustaniu pandemii będzie powrót do biur, ich reorganizacja i adaptacja do nowych warunków sanitarnych. W branży hotelowej spodziewać się można natomiast rozwoju alternatywnych form inwestowania w obiekty zbiorowego zakwaterowania. Z kolei firmy obsługujące rynek FMCG, w tym sieci spożywcze i drogeryjne, szukać będą zapewne rozwiązań, które pozwolą im sprostać wciąż rosnącemu popytowi konsumentów. W tym segmencie zainteresowanie dodatkowymi lokalami komercyjnymi może być więc szczególnie widoczne.