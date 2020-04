Czy pandemia wywoła architektoniczną rewolucję?

Opuszczone budynki, place i ulice bardziej przerażają architekta, czy - niczym wielkie makiety - inspirują? – Z ludzkiego punktu widzenia jest to dziwne zjawisko, wywołujące lęk. Zwierzęta też czują gigantyczną zmianę i nabierają odwagi. Nie mieliśmy do tej pory takich doświadczeń, więc nie wiem na ile pandemia zrewolucjonizuje architekturę – przyznaje Przemo Łukasik, współzałożyciel Medusa Group.

Architekt podkreśla, że tragedie pojedynczych miast i ośrodków jest powszechnie znana. - Takie miasta jak: Angkor Wat w Kambodży, czy stolice Inków i Azteków odwiedzamy w wakacje. Podziwiamy je z lękiem, zastanawiając się dlaczego tak wielkie cywilizacje upadły. Tymczasem to z czym mamy dzisiaj do czynienia jednoczy cały świat, bo dotyczy praktycznie każdego punktu na naszym globie – tłumaczy Przemo Łukasik, współzałożyciel Medusa Group.

Architekt podkreśla, że architektura zawsze ma być zwierciadłem czasu, w którym żyjemy.

- Czy jest to mała kapliczka w Bronowicach, która służy do prostej, krótkiej modlitwy w drodze do pracy, czy duży kompleks biurowy: akurat teraz kończymy w Gdańsku, a w Poznaniu zaczynamy budowę – w każdym naszym projekcie staramy się odpowiadać na potrzeby przyszłych użytkowników tych obiektów. Jednak nie wiem, na ile globalna pandemia może doprowadzić do rewolucji architektonicznej - przyznaje Przemo Łukasik.

Jego zdaniem paradoksem życia projektanta jest to, że ma odpowiadać na potrzeby człowieka współczesnego, więc architekt musi je przewidzieć.

- Choćby dlatego, że projektowanie trwa zazwyczaj kilka miesięcy, a realizacja dużych obiektów – kolejnych kilkanaście. Z tego powodu musimy to zwierciadło czasu przewidywać na dwa lub trzy lata do przodu – tłumaczy Przemo Łukasik.