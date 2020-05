Czy w postpandemicznym świecie będzie miejsce na zrównoważony rozwój?

Wraz z nastaniem pandemii pojawiły się wątpliwości, czy kryzys zdrowotny oraz próby podźwignięcia gospodarek świata z ekonomicznego dołka nie zepchną tematyki ekologicznej na dalszy plan. Są jednak i tacy, którzy wierzą, że obecna sytuacja zmusi nas do refleksji, a konieczność odbudowy gospodarki może okazać się znakomitym pretekstem dla implementacji bardziej ekologicznych rozwiązań.

Tematyka zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, dbania o środowisko naturalne nie schodziła z tapetu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Coraz więcej producentów z różnych branż, w tym wyposażenia wnętrz, deklarowało podjęcie działań mających za zasadnie osiągnięcia neutralności emisyjnej, a ubieganie się o certyfikat LEED czy BREEAM dla nowo powstających budynków komercyjnych stało się już standardem. Wraz z nastaniem pandemii pojawiły się jednak wątpliwości, czy kryzys zdrowotny oraz próby podźwignięcia gospodarek świata z ekonomicznego dołka nie zepchną tematyki ekologicznej na dalszy plan.

– Istnieje ogromne ryzyko, że zaczniemy skupiać się tylko na bieżących problemach, w tym wypadku tych zdrowotnych, zupełnie ignorując wszystko inne. I będzie to bardzo, bardzo duży błąd ponieważ te rzeczy są ze sobą ściśle związane – ostrzegał jeszcze w kwietniu w rozmowie z nami Pete Kercher, założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, ambasador, Design for All Europe.

– Podam przykład, mieszkam na północ od Mediolanu i tutaj powietrze – na szczęście dla mnie – jest czyste. Jednak w okolicach bliżej Mediolanu, który geograficznie położony jest na równinie otoczonej przez pasmo gór, powietrze stoi w miejscu. Kiedy dochodzi tam do jego stagnacji, pojawia się duże ryzyko koncentracji cząstek znacznie przekraczającej normę i to się dzieje regularnie. Wielu ludzi, którzy mieszkają w tamtych okolicach ma problemy z systemem oddechowym. Kiedy pojawia się wirus atakujący drogi oddechowe, osoby te są w gorszej kondycji niż ludzie mieszkający w miejscach gdzie powietrze jest lepszej jakości – zauważał ekspert. – Traktowanie kryzysu związanego z koronawirusem jako całkowicie odrębnego zjawiska, wyrwanego z kontekstu zmian klimatycznych czy ochrony środowiska jest podstawowym błędem. Nie mówię oczywiście, że koronawirus jest spowodowany kryzysem klimatycznym, ale ten kryzys z pewnością nam nie ułatwił zadania – dodawał.

Impuls do refleksji

Nadejście koronawirusa nie rozwiązało problemów związanych ze zmianami klimatu, czego najlepszym przykładem jest zapowiadana na tegoroczne lato susza. Może jednak skłonić do refleksji nad naszym dotychczasowym stylem życia. Takie nadzieje żywią niektórzy architekci, projektanci i eksperci z branży. – Prawdę mówiąc, mam nadzieję, że obecna sytuacja uświadomi nam jak ważne jest życie w poszanowaniu natury i zmobilizuje do znalezienia sposobów na to, abyśmy wszyscy żyli na naszej Ziemi, a nie tylko ją wyzyskiwali – mówił w video rozmowie z nami wybitny krytyk architektury Aaron Betsky.