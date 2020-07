Dachy płaskie wracają do łask. Ten trend sprzyja zielonym dachom

Świadomość roli, jaką odgrywa zieleń w naszym otoczeniu, jest w społeczeństwie coraz większa. W wielu miastach duży nacisk kładzie się ostatnio m.in. na tworzenie łąk kwietnych zamiast tradycyjnych trawników oraz wprowadzanie roślinności na placach, skwerach czy terenach rekreacyjnych. "Zaprośmy” naturę, nie tylko na teren wokół budynku, ale i na jego dach.

REKLAMA

Wraz z rosnącą popularnością nowoczesnej architektury do łask wracają dachy płaskie. Budynki o prostej, zgeometryzowanej bryle, dużych przeszkleniach i stonowanych kolorystycznie elewacjach coraz liczniej pojawiają się zarówno na osiedlach, jak i wśród domków jednorodzinnych. Płaski dach przestał być już kojarzony z PRL-owską „kostką”, a zyskał status jednego ze współczesnych trendów architektonicznych. Jego zalety na sferze estetycznej się nie kończą. Przestrzeń, jaka tworzy się na płaskim dachu, można bowiem wykorzystać z pożytkiem nie tylko dla komfortu życia mieszkańców, ale też środowiska.

Lepszy klimat wewnątrz i na zewnątrz

Jednym ze sposobów zagospodarowania powierzchni dachu płaskiego jest stworzenie tzw. zielonego dachu. To wielowarstwowa konstrukcja zwieńczona warstwą gleby, która pozwala zasadzić rośliny. Może to być to zarówno zieleń o bardzo małych wymaganiach, taka jak mchy i rozchodniki, jak też nasadzenia przypominające normalny ogród, łącznie z wysokimi krzewami, a nawet drzewami. Odzyskujemy w ten sposób przestrzeń biologicznie czynną, która została zabudowana i poprawiamy panujący wokół mikroklimat. - Rośliny na dachu nie tylko oczyszczają powietrze i produkują tlen, ale też zapobiegają nadmiernemu przesuszeniu powietrza – podkreśla Anna Góral, ekspert firmy Galeco. - Podobnie jak w naturalnym terenie, zielony dach oddaje wilgoć do otoczenia, obniżając temperaturę, a jednocześnie znacząco zmniejszając ilość wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji. Takie rozwiązanie ma też pozytywny wpływ na warunki panujące wewnątrz budynku. Stanowi świetną izolację termiczną, chroniąc pomieszczenia przed przegrzewaniem latem i wychłodzeniem zimą. Dzięki temu zmniejszamy wydatki na chłodzenie i ogrzewanie budynku, a przy tym redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Zielony dach doskonale wytłumia też hałas.

Ogród piętro wyżej

Zwarta zabudowa sprawia, że każdy metr własnej działki jest na wagę złota. Z tego względu zwłaszcza właściciele niewielkich ogródków lub apartamentów, które są ich pozbawione, docenią możliwości, jakie stwarza płaski dach. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany stropodach można bowiem wykorzystać jako rekreacyjny taras nad budynkiem. Jeśli nie chcemy wykonywać pokrycia w formie zielonego dachu, rośliny można wprowadzić na użytkową przestrzeń płaskiego dachu w dużych donicach. W ten sposób można zaaranżować przytulną zieloną przestrzeń. Niewielkie drzewka, krzewy i pnącza nie tylko udekorują tę przestrzeń, ale też mogą stworzyć osłonę, która zapewni domownikom poczucie intymności.