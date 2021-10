Dawid Ryski autorem antysmogowego muralu

Antysmogowy mural dzięki właściwościom fotokatalitycznym zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w okolicy. Mural został zaprojektowany przez znanego rysownika, Dawida Ryskiego i powstał tuż obok sklepu ALDI przy ulicy Kościuszki 133 we Wrocławiu.

Ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań społecznych naszych czasów. Problem jakości powietrza wiąże się bezpośrednio z jakością życia w naszych miastach. Mural powstał we współpracy z jednym z topowych rysowników, Dawidem Ryskim, którego wyróżnia oryginalny styl, ale i nawiązanie do tradycji polskiego rysunku. Mural można zobaczyć na ścianie budynku przy ul. Kościuszki 133 we Wrocławiu tuż obok sklepu ALDI. W swojej treści nawiązuje do odpowiedzialności społecznej i działań proekologicznych sieć.

- Stworzony mural we Wrocławiu jest odzwierciedleniem inicjatyw ekologicznych, z których jesteśmy dumni. Mała dziewczynka, która symbolizuje entuzjazm i chęć odkrywania świata, przekracza próg bramy ALDI, pełnej znaków, które wyróżniają firmę nie tylko w Polsce, ale i międzynarodowo. Witana jest przez Naturę, ubraną w płaszcz w ekologiczne symbole, które jeszcze mocniej podkreślają proekologiczne nastawienie ALDI. Spojrzenie i gesty obu bohaterek dają pewność, że razem z ALDI dbasz o naturę - mówi Dominika Juszczyk, Manager Komunikacji i PR ALDI Polska.

Do wykonania muralu użyte zostały specjalne farby antysmogowe, które posiadają właściwości fotokatalityczne i wykorzystują proces podobny do fotosyntezy – z tą różnicą, że w farbach obecny jest dwutlenek tytanu wytwarzający reaktywne cząsteczki, które neutralizują zanieczyszczenie powietrza w obojętne związki. Dzięki temu mural zmniejszy zanieczyszczenie powietrza.

Mural we Wrocławiu, to nie jedyne działania, w które zaangażowało się ALDI, aby zadbać o jakość powietrza w Polsce. Sieć wspólnie z Klubem Gaja stworzyła antysmogowy mural w Bielsku-Białej oraz zasadziła niemal 6000 drzew. Posadzone drzewa w przyszłości osiągną wysokość 40-50 metrów i staną się zielonymi płucami, przyczyniając się do produkcji tlenu i oczyszczania powietrza, którym oddychamy.

Sieć prowadzi również szereg działań, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania na klimat i sukcesywnie wprowadza kolejne rozwiązania przyjazne środowisku. Szczególnie dużo środków na rzecz ochrony klimatu ALDI wdraża w sklepach, ponieważ tam może najefektywniej obniżyć emisje CO2. Instalacje fotowoltaiczne, energooszczędna technologia oświetlenia LED, energooszczędne systemy chłodzenia to najpopularniejsze z wykorzystywanych przez sieć rozwiązań. Nietypowym rozwiązaniem są zielone dachy, które ALDI zastosowano już w siedmiu lokalizacjach między innymi we Wrocławiu przy ul. Kościuszki. Dzięki obsadzeniu dachu roślinami, mieszkańcy zyskują czystsze powietrze, a sieć zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Rośliny redukują gazy cieplarniane powodujące efekt cieplarniany w miastach, obniżają temperaturę otoczenia, gromadzą wodę deszczową i oczyszczają powietrze. Dodatkowo mają wpływ na wydajność energetyczną budynku, regulując temperaturę wewnątrz budynku, co przekłada się na oszczędność energetyczną.