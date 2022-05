Dawna siedziba drogówki w Łodzi zmieni funkcję. Wypięknieje według projektu Boom Architekci

Izba Administracji Skarbowej rozpoczyna generalny remont i przebudowę budynku przy ul. Żeromskiego 88. Mieścił w nim Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Projekt przebudowy historycznych budynków z końca XIX w., w których najpierw stacjonowała bateria artylerii, a potem konnica carska, wyłoniono w konkursie, w którym zwyciężyło łódzkie studio Boom Architekci.

REKLAMA

Policjanci drogówki wyprowadzili się ze starej siedziby przy ul. Żeromskiego 88 do nowej przy ul. Stokowskiej w styczniu 2015 r., a budynek przejęła Krajowa Administracja Skarbowa, która długo starała się o środki finansowe na jego odnowę. Pieniądze w końcu się znalazły, jednak trzeba było czterech przetargów, by wyłonić wykonawcę.

Zabytek na drodze do współczesności

Projekt przebudowy historycznych budynków z końca XIX w., w których najpierw stacjonowała bateria artylerii, a potem konnica carska, wyłoniono w konkursie, w którym zwyciężyło łódzkie studio Boom Architekci. Zakłada on zachowanie fasady frontowej obiektu oraz całkowitą przebudowę pozostałej części wraz z zagospodarowaniem terenu działki na wewnętrzny dziedziniec z zielenią i parkingiem.

Frontowy budynek z dominującym go łukowo sklepionym prześwitem bramowym, służącym pierwotnie jako wejście i wjazd na teren posesji, ma zostać zamknięty szklanymi ścianami, tworząc reprezentacyjny hall. Aby powstało w nim miejsce na recepcję, część parteru zostanie obniżona do poziomu terenu, przez co budynek będzie sprawiał wrażenie otwartości i dostępności. Drugie miejsce obsługi interesantów powstanie w oficynie na parterze z oddzielnym wejściem z zewnątrz.

Z dziedzińca będzie wejście do kantyny, która ma mieć również zadaszoną część zewnętrzną. W części piwnicy budynku frontowego ma się znaleźć sala do ćwiczeń z prysznicami i szatnią, z których będą korzystały też osoby przyjeżdżające do pracy na rowerach. Dwa istniejące na posesji garaże zostaną wyremontowane.

Parking i skwer

Wewnętrzny dziedziniec kamienicy ma pełnić zarówno funkcję parkingu (dla 47 pojazdów), jak i zielonego skweru z wysokimi drzewami pośrodku, a w tylnej części działki z kwietnikami (w ziemi oraz w donicach) z roślinami ozdobnymi oraz trawniki.