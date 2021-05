Dawna stajnia na Kępie Mieszczańskiej zyskuje nowe życie. Rusza budowa projektu Zbigniewa Maćkowa

Na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej rusza budowa inwestycji spod kreski Maćków Pracownia Projektowa. Historycznym akcentem budynku będzie ceglana fasada dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych.

Kępa Mieszczańska we Wrocławiu wzbogaci się o dwa nowoczesne budynki mieszkaniowe od Eiffage Immobilier Polska. Właśnie rusza budowa Atmo, apartamentów zlokalizowanych tuż przy powstającym centralnym parku miejskim.

Inwestycja została zaprojektowana w uznanej pracowni Zbigniewa Maćkowa.

Przybliżony termin zakończenia budowy to druga połowa 2022 roku.

Atmo to dwa 6-piętrowe budynki pod adresem Dmowskiego 13. Zaprojektowano w nich 113 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni – od 26 do 145 mkw. Projekt charakteryzuje się także zróżnicowanymi układami: od ergonomicznych kawalerek po przestronne 5-pokojowe apartamenty. W inwestycji znajdzie się też 6 lokali usługowych na parterze oraz garaż podziemny na 136 miejsc.

– Przygotowaliśmy Atmo z myślą o osobach szukających klimatycznego miejsca, łączącego funkcjonalne układy mieszkań, niebanalną architekturę oraz doskonałą lokalizację w zielonej enklawie. Tu odnajdzie się każdy, kto ceni naturę blisko centrum miasta – mówi Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów w firmie deweloperskiej Eiffage Immobilier Polska. W ciągu ostatnich kilku tygodni teren inwestycji został uprzątnięty i przygotowany pod rozpoczęcie prac budowlanych. Za ich realizację odpowiada Eiffage Polska Budownictwo – generalny wykonawca znany we Wrocławiu z budowy takich projektów jak OVO, Thespian czy Rezydencja na Dyrekcyjnej (dawniej: Angel Care).

– Atmo to dla nas szczególna inwestycja. Jest pierwszym ogłoszonym we Wrocławiu własnym projektem deweloperskim naszej Grupy i trzecim realizowanym w Regionie Południowym – mówi Marek Kowalik, dyrektor regionu południowego w Eiffage Polska Budownictwo. – Atmo idealnie łączy nowoczesne budownictwo z elementami historii. To wymagający obiekt, w którym dzięki rewitalizacji fasady dawnej stajni po raz kolejny zachowamy przeszłość dla przyszłych pokoleń – dodaje.

Inwestycja została zaprojektowana w uznanej pracowni Zbigniewa Maćkowa. Projekt ma charakter loftowy, przejawiający się w przeszkleniach strefy wejściowej oraz sklepieniach w układzie krzyżowym w części usługowej. Historycznym akcentem budynku będzie ceglana fasada dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych. Po gruntownej rewitalizacji stanie się częścią nowoczesnego budynku. Całości dopełni dyskretne podświetlenie elewacji frontowej.

Atmo powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Mieszczańskiego. Od samego początku deweloper Eiffage Immobilier Polska jest zaangażowany w prace koncepcyjne zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia. Powstający właśnie projekt centralnego parku miejskiego stanie się inspiracją do zagospodarowania zielonego patio Atmo. Dzięki temu sąsiadujące ze sobą tereny zielone będą się wzajemnie uzupełniać.

Przybliżony termin zakończenia budowy Atmo na Kępie Mieszczańskiej to druga połowa 2022 roku. To druga wspólna inwestycja mieszkaniowa grupy Eiffage we Wrocławiu. Na Przedmieściu Oławskim przy ulicy Haukego-Bosaka 18 i 20 powstają apartamenty HB1820.

Za realizację inwestycji odpowiada spółka Eiffage Polska Budownictwo.