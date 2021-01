Dawne gimnazjum w Bydgoszczy przejdzie gruntowną przebudowę

Gmach przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy przejdzie gruntowną przebudowę i stanie się nową siedzibą XIII Liceum Ogólnokształcącego, podaje Bydgoszcz.pl.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również szereg innych prac podnoszących funkcjonalność i estetykę budynku. Prace potrwają pół roku i pochłoną blisko 7 mln zł.

Prace adaptacyjne obejmą sale lekcyjne, korytarze, toalety i zaplecze kuchenne. 60-letni gmach zyska poza tym izolację fundamentów i zostanie dostosowany do aktualnych przepisów związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz sanitarno-higienicznymi.

XIII Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje obecnie w Nowym Fordonie. Gmach przy ul. Gawędy na osiedlu Bajka zostanie docelowo zaadaptowany na Fordońskie Centrum Kultury oraz, jeżeli pozwolą na to warunki, szkołę muzyczną I stopnia. Przeniesienie liceum do centrum miasta stworzy też szansę na zwiększenie naboru uczniów do tej placówki.