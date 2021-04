Dawne kwatery wojskowe zmieniły się w najbardziej zrównoważone osiedle w Europie

Historia Chelsea Barracks sięga 1855 roku kiedy to arch. George Morgan zaprojektował pierwsze osiedle wojskowe nie będące projektem inżynierów królewskich. Obecnie zlokalizowane w zamożnej londyńskiej dzielnicy Belgravia, Chelsea Barracks, są jedyną w Europie inwestycją, która zdobyła certyfikat LEED Neighborhood Development na najwyższym poziomie Platinum i jedną z zaledwie szesnastu w skali całego świata.

Zrealizowane przez globalnego giganta rynku nieruchomości, Qatari Diar, osiedle jest wynikiem historycznej współpracy najlepszych brytyjskich urbanistów i architektów. Ogólną koncepcję i ramy projektu architektonicznego stworzyli Michael Squire, sir Jeremy Dixon, Edward Jones oraz architekt krajobrazu Kim Wilkie.

Dodatkowo, wielu innych architektów i architektów krajobrazu było zaangażowanych w sześcioetapowy projekt w różnych jego fazach. Wśród nich wymienić można pracownię Gustafson Porter+Bowman, PDP London czy studio Bena Pentreatha. Od początku głównym założeniem tworzonego master planu była zrównoważoność projektowanej inwestycji.

Połacie zieleni w centrum Londynu

Chelsea Barracks to jeden z najbardziej istotnych projektów realizowanych w centrum Londynu w ostatnich kilku dekadach. Duża część, bo aż 40%, powierzchni inwestycji przeznaczona została na utworzenie siedmiu nowych publicznie dostępnych skwerów miejskich z ogrodami. To aż pięć akrów zieleni w centrum Londynu – powierzchnia do tej pory bezprecedensowa.

Powstałe ogrody eksponują historyczną architekturę budynków starannie zaplanowanych w przestrzeniach pomiędzy nimi. Porastająca je roślinność to gatunki lokalne, rośliny kulinarne i lecznicze. Wokół nich rozmieszczone są apartamenty, penthouse'y, kamienice i ogólnodostępne przestrzenie na świeżym powietrzu.

Zrównoważony rozwój elementem planowania przestrzennego miast

– Jako pierwszy projekt w Europie, który uzyskał certyfikat LEED ND (Neighborhood Design) na poziomie Platinum, Chelsea Barracks utorowała drogę do włączenia zrównoważonego rozwoju do planowania przestrzennego miast. Proces certyfikacji, do którego się przyczyniliśmy, stosuje myślenie i praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach planu generalnego i projektowania budynków, w tym: organizacji ruchu ulicznego i dostępności ulic, zieleni miejskiej, dostępu publicznego, zapewniania otwartej przestrzeni, różnorodności biologicznej i wielu innych rzeczy prowadzących do lepszej jakości powietrza i środowiska – mówi Henry Squire, partner w pracowni Squire & Partners.

– Osiągnięcie LEED Platinum wymagało skoncentrowanego i holistycznego podejścia do każdego aspektu sfery publicznej i projektowania budynków. Uważamy, że proces ten wniósł dodatkową jakość do masterplanu i pokazuje, że wprowadzenie zrównoważonego rozwoju na tym etapie projektowania, może wnieść znaczną wartość do projektu, odpowiadając na potrzeby związane ze zmianami klimatu i zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla. To pionierski projekt, z którego jesteśmy niezwykle dumni – podsumowuje Henry Squire.

Enklawa przyjazna środowisku