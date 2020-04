Dawne ogródki działkowe zmieniły się w miejski park

Tereny po dawnych ogródkach działkowych między ulicami Forteczną, Romana Maya i Okopową w Poznaniu zmieniły się nie do poznania. Do końca maja planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budowanego w tym miejscu Parku Rekreacji Starołęka Mała.

REKLAMA

- Trwające od końca października ubiegłego roku roboty budowlane i montażowe w nowym, starołęckim parku są już na ukończeniu. Gotowe są już boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, zewnętrzna siłownia i miejsce do ćwiczeń street workout. Powstało też miejsce do gry w szachy i tenisa stołowego, pojawiły się elementy małej architektury - m.in. ławki i kosze na śmieci, a przy obiekcie znajduje się nowy parking - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie,

Na terenie Parku Rekreacji Starołęka Mała posadzono drzewa, krzewy ozdobne, zasiano trawę. Wcześniej zamontowane zostały urządzenia odwadniające, dzięki którym deszczówka będzie odprowadzania do kolektora deszczowego. Jej nadmiar trafi do zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych na obszarze obiektu. Wody opadowe będą również wykorzystywane do podlewania terenu przy pomocy zaprojektowanego w tym celu systemu.

Nowy park, jakiego w tej części miasta jeszcze nie było, będzie oświetlony i monitorowany. Korzystać z niego będą mogli zarówno amatorzy aktywności fizycznej, jak i osoby chcące się spotkać na świeżym powietrzu.