Dawny dom robotników z fabryki Izraela Poznańskiego w trakcie przebudowy

Kamienica przy Gdańskiej w Łodzi przed laty była domem robotników z fabryki Izraela Poznańskiego. Teraz przechodzi gruntowną przebudowę. Na jakim etapie są prace i jak będzie wyglądało nowe zielone podwórko?

– Po rewitalizacji, w budynku przy ulicy Gdańskiej 1 powstaną m.in. 4 jednopokojowe mieszkania dla osób wychodzących z pieczy zastępczej. W sumie w kamienicy będzie 16 mieszkań (8 kawalerek i 8 dwupokojowych). Na podwórzu powstanie sąsiedzka przestrzeń z zielonym skwerem – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Budynek przy Gdańskiej 1 wyposażony został w całkowicie nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, nowoczesną instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem podłączonym do sieci cieplnych, instalacje wody i kanalizacji oraz instalację gazową. Każde mieszkanie wyposażone zostało w nową łazienkę z nową glazurą i terakotą oraz kompletną armaturą łazienkową. Na klatce schodowej wykonano renowację zachowanych elementów historycznych, pozostałe stopnie i podstopnie wymieniono, odnowiono balustrady, cała kamienica zyskała nową (na wzór historycznej) stolarkę okienną.

– Prace związane z rewitalizacją zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1 w Łodzi trwają od listopada 2019 roku, przy zachowaniu rygorystycznych obostrzeń antypandemicznych i obecnie są w fazie końcowej. Do chwili obecnej wykonaliśmy: rozbiórkę budynku oficyny, całkowity remont piwnic łącznie z pogłębieniem i wzmocnieniem fundamentów budynku, izolacje poziome ścian fundamentów - prace iniekcyjne, wymieniliśmy wszystkie zakwalifikowane do wymiany elementy konstrukcyjne budynku, dokonaliśmy przemurowań w miejscach, gdzie było to niezbędne, nowe konstrukcje nowych ścian działowych, kompletne remonty stropów międzykondygnacyjnych (odciążenie) wraz z doprowadzeniem ich do wymaganej odporności ogniowej, izolacje akustyczne stropów, wymieniliśmy konstrukcję więźby dachowej oraz wymianę poszycia z ociepleniem i doprowadzeniem do wymaganej odporności ogniowej, zaadoptowaliśmy poddasze nieużytkowe na mieszkania chronione, pod nadzorem WUOZ w Łodzi przeprowadziliśmy renowację sztukaterii, zabytkowej polichromii i zachowanej stolarki historycznej, odkryte zabytkowe podłogi zostały zdemontowane i przekazane do Biura Architekta Miasta, odtworzyliśmy zabytkową elewację frontową, remont elewacji od strony podwórka, odbudowaliśmy zabytkowe piece kaflowe, wszystkie tynki zostały zbite i wykonane na nowo – mówi Krzysztof Hejmanowski, przedstawiciel wykonawcy.

Obecnie w kamienicy przy Gdańskiej 1 kontynuowane są prace związane z renowacją zabytkowej stolarki drzwi i futryn, trwają końcowe prace malarskie wszystkich mieszkań i klatki schodowej przy udziale i pod nadzorem konserwatora zabytków, końcowe prace instalacyjne elektryczne i niskoprądowe przy tzw. białym montażu. Zakładane są też nowe drewniane podłogi. Trwają też prace porządkowe i przygotowania do zagospodarowania terenu.

Wartość tej inwestycji to 5,98 mln zł.