Dawny pawilon Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach oczami młodego architekta. Projekt robi wrażenie

Student architektury Politechniki Krakowskiej, Michał Stryjski, stworzył projekt przebudowy Pawilonu CG byłego Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach. Modernistyczne bryły miałyby zamienić się w zieloną oazę.

Michał Stryjski jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W ciągu trzech lat studiów miał okazję współpracować przy projektowaniu obiektów hotelowych i budowie Fabryki Norblina na warszawskiej Woli. Część studiów spędził na zagranicznej wymianie na Bauhaus Universität w Weimarze. W ramach swojej pracy inżynierskiej stworzył projekt przebudowy dawnego Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach.

Praca podejmuje temat ochrony skazanego dziś na powolną degradację Pawilonu CG byłego Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach. Obiekt ten będący owocem współpracy Jerzego Gottfrieda z inżynierem Włodzimierzem Feiferkiem, był w czasie swojego powstania budowlą awangardową, nawet na tle podobnych, zagranicznych realizacji Freia Otto czy Rene Sargera. Tym co decyduje o jego wyjątkowości, jest jedna z pierwszych powstałych na terenie Polski konstrukcji cięgnowych dachu, wykonana z lin ze stali nierdzewnej, tworzących siatkę w kształcie paraboloidy hiperbolicznej. Dzięki temu projektanci uzyskali obszerną przestrzeń wystawową z zadaszeniem niewymagającym podpór pośrednich oraz mogącą być dowolnie rozbudowywaną dzięki zastosowaniu segmentowej konstrukcji wsporczej z żelbetowych filarów.

Pawilon CG jest obecnie jedynym obiektem byłego Ośrodka Postępu Technicznego, który oparł się próbie czasu, jednak ze względu na postępującą w coraz szybszym tempie degradację, wymaga on natychmiastowych działań by ochronić jego unikatową bryłę przed dalszym zniszczeniem i podzieleniem losu pozostałych obiektów wystawienniczych Ośrodka. Przez lata, teren ten był miejscem prezentowania najnowszych zdobyczy techniki i osiągnięć naukowych, również na polu architektury, która prócz oferowania przestrzeni wystawienniczych sama w sobie była eksponatem w czasie organizowanych tu wystaw czy targów. Obecnie, jest to całkowicie opustoszała i zapomniana przestrzeń, wypełniona zaniedbaną roślinnością i gruzem, do której od lat nie zaglądnął żaden zwiedzający, podążający alejkami Parku Śląskiego.

Projekt Michała Stryjskiego ma na celu zmianę tej sytuacji i poprzez rewitalizację, niewielkiego w stosunku do całości terenu, skrawka przestrzeni, dać impuls do jej całkowitego odnowienia. Według architekta pawilon, jako najbardziej wartościowy budynek w okolicy, powinien zostać wyeksponowany w przestrzeni tak, by zwiedzający mogli jak najlepiej doświadczać jakości jego architektury, a przy tym stać się centrum nowego Parku Nauki, mieszczącego na powierzchni współczesne laboratoria i centra wiedzy. W ten sposób historia Ośrodka Postępu Technicznego otrzymałaby swój logiczny ciąg dalszy, wchodząc w XXI wiek. Ta idea towarzyszyła procesowi projektowania od samego początku.