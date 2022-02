Dębe Wielkie z nowym dworcem

Nowoczesny, niewielkich rozmiarów, proekologiczny, komfortowy i dostępny – taki jest nowy dworzec Dębe Wielkie na Mazowszu. 25 lutego obiekt został otwarty dla podróżnych.

REKLAMA

Nowy dworzec został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego pomysłu PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to obiekt typowy, posiadający nowoczesną, minimalistyczną i funkcjonalną formę architektoniczną. Składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono ją zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Natomiast w drugim części mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również ławki dla podróżnych, a także stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. Dominantą architektoniczną w bryle nowego dworca jest 8-metrowa wieża zegarowa. Elewację dworca wykończono czerwoną rustykalną cegłą klinkierową.

– Dworzec Dębe Wielkie to kolejny po Pomiechówku nowoczesny obiekt, który został otwarty w ostatnim czasie w województwie mazowieckim. Jest to budynek spełniający najwyższe standardy obsługi, przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami oraz ekologiczny. Jestem przekonany, że wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci nowego parkingu dla samochodów oraz miejsc postojowych dla rowerów, będzie on dobrze służył pasażerom – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Takie dworce, jak oddawany dzisiaj do użytku w miejscowości Dębe Wielkie, to nasz konkretny wkład w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Jestem przekonany, że nowy obiekt zrealizowany w znanej i sprawdzonej formule Innowacyjnego Dworca Systemowego będzie dobrze służył mieszkańcom oraz ułatwi pasażerom dostęp do kolei – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu

w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Dworzec Dębe Wielkie to kolejny Innowacyjny Dworzec Systemowy, który otwieramy dla podróżnych na Mazowszu. Jest to również 45. zakończona inwestycja w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Głównym celem prowadzonych przez PKP S.A. działań jest poprawa komfortu podróżnych, dzięki czemu kolej staje się coraz bardziej nowoczesnym

i przyjaznym środkiem transportu oraz ciekawą alternatywą dla transportu indywidualnego – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.