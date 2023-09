Decathlon rusza z nowym formatem sklepów. Pierwszy powstanie w centrum Warszawy

Decathlon, zapowiedział otwarcie pierwszego w Polsce sklepu w nowym formacie. Decathlon City powstaje w centrum Warszawy, w budynku International Business Center przy stacji metra Politechnika.

Koncept Decathlon City zakłada umożliwienie klientom szybkich zakupów z oferty związanej z najpopularniejszymi sportami w okolicy domu czy pracy. Dodatkowo można tam zamówić produkty z pełnej oferty Decathlon, z bezpłatną dostawą do sklepu lub dostawą do domu, odebrać zamówienia Click&Collect czy skorzystać z innych usług marki.

- Decathlon City jest odpowiedzią na dywersyfikujące się potrzeby klientów. Centra i parki handlowe niezmiennie cieszą się popularnością, na co wskazuje dodatnia dynamika odwiedzalności (+3%) porównując Q2 2023 roku do sytuacji sprzed roku. Część klientów jednak aktywnie korzysta z możliwości, jakie daje dziś technologia – albo zamawiają online z odbiorem w sklepie, albo oglądają produkt w salonie, aby później zamówić go online z dostawą do domu. Dla nich sklep położony w centrum miasta, w pobliżu domu lub pracy jest idealnym rozwiązaniem - mówi Magdalena Gniazdowska, Leasing Manager, Retail Agency w Cushman & Wakefield, firmy odpowiedzialnej za znalezienie lokalizacji na pierwszy sklep Decathlon City w Warszawie.