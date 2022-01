Deweloper posadzi we Wrocławiu łąkę kwietną

Teren przy Wzgórzu Gajowym we Wrocławiu zmieni swoje oblicze. Powstanie tam łąka kwietna o powierzchni 600 mkw.

Łąka kwietna przy ul. Bardzkiej to wspólny projekt Dom Development i Zarządu Zielni Miejskiej we Wrocławiu. Deweloper sfinansuje całe przedsięwzięcie, a miasto zajmie się wykonaniem wysiewu i pielęgnacją łąki.

Powstająca łąka kwietna będzie miała ponad 600 mkw.

Dzięki współpracy Dom Development z miastem przy ul. Bardzkiej powstanie łąka kwietna. Ten ekologiczny projekt będzie cieszyć oczy wrocławian, wpłynie też pozytywnie na środowisko oraz jakość życia w mieście.

– Czujemy się odpowiedzialni za wspólną przestrzeń, nie tylko tę, która sąsiaduje bezpośrednio z naszymi osiedlami. Dlatego zdecydowaliśmy się po raz kolejny wesprzeć miasto w zagospodarowaniu terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców. Na wiosnę łąka pięknie rozkwitnie i będzie cieszyć oczy wrocławian – mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

Bioróżnorodność i czystsze powietrze

Dzięki porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej teren przy Wzgórzu Gajowym zmieni swoje oblicze.

– Wysiew łąki realizowany będzie wraz z początkiem wiosny. Na efekt trzeba będzie poczekać kilka tygodni, myślę, że już w okolicach maja Bardzka pięknie rozkwitnie. Zawsze starannie selekcjonujemy roślinność. Zależy nam, by posadzić jak najwięcej roślin kwitnących, które służą owadom – mówi Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Łąki kwietne od kilku lat cieszą się dużą popularnością w miastach, są bowiem świetną alternatywą dla miejskich trawników. Nie trzeba ich często kosić i podlewać, a dla środowiska przynoszą wyłącznie same korzyści.

Dodatkowo, łąki świetnie magazynują wodę – wchłaniają jej dwa razy więcej niż trawnik, co z kolei chroni przed podtopieniami. Kolejny plus to czystsze powietrze – rośliny na łąkach są kilkukrotnie wyższe niż trawy i lepiej zatrzymują szkodliwe pyły oraz obniżają temperaturę powietrza. Ponadto, do ich pielęgnacji nie trzeba używać nawozów czy środków ochrony roślin.