Deweloper przekaże zabytkowy schron Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Firma Atal przekaże zabytkowy schron z czasów II wojny światowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Nowy właściciel odrestauruje schron i tchnie w niego nowe życie, dzięki czemu dzielnica wzbogaci się o atrakcyjny obiekt muzealny, który będzie służył lokalnej społeczności i turystom.

Schron ukryty jest wśród drzew przy ul. Bosmańskiej na gdyńskim Oksywiu, nieopodal realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej – Atal Bosmańska.

Deweloper przekaże obiekt Muzeum Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Schron typu T-750 figuruje w gminnej ewidencji zabytków i znajduje się pod ochroną konserwatorską. Obiekt ma powierzchnię 500 mkw. i trzy kondygnacje – jedną na poziomie gruntu oraz dwa podziemne piętra. Stoi wśród zieleni i drzew w pobliżu zbiegu ulic płk. Dąbka, Dickmana i Bosmańskiej. Właścicielem schronu jest Atal, ogólnopolski deweloper, który realizuje tuż obok kameralne osiedle mieszkaniowe. Inwestor postanowił przekazać obiekt nowemu właścicielowi, który zadba, aby jego potencjał był w pełni wykorzystywany.

- Atal prowadząc inwestycje deweloperskie pamięta o lokalnej specyfice. Nasze projekty charakteryzuje nowoczesny design, lecz jednocześnie dbamy, aby doskonale komponowały się z najbliższym otoczeniem. Misją Atal jest angażowanie się nie tylko w realizację inwestycji deweloperskich, ale także kreowanie pozytywnego rozwoju ich okolicy i korzyści dla lokalnej społeczności. Choć zainteresowanie schronem było ogromne, a oferty napływały do nas z całego kraju, zdecydowaliśmy się przekazać zabytkowy schron lokalnej instytucji – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, dzięki czemu ten wyjątkowy obiekt militarny stanie się atrakcją miasta oraz miejscem otwartym dla jego mieszkańców i turystów – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atal.

Schron powstał podczas II wojny światowej, jego budowę ukończono w 1944 roku. Mógł pomieścić nawet 2 tys. osób. Po wojnie służył Marynarce Wojennej jako alternatywny punkt dowodzenia, później budynek został opuszczony.

- Ten schron to swoiste memento – ślad po dramatycznej przeszłości naszego kraju. Chcemy zatem wykorzystywać ten obiekt do celów edukacyjnych związanych z historią II wojny światowej. Stanie się także obiektem na szlaku spacerów historycznych organizowanych przez Muzeum. Decydując się na przejęcie schronu myślimy o wykorzystaniu go na cele szeroko pojętej kultury, ale także zamierzamy przeznaczyć mu funkcje magazynowe. Przewidujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi o profilu proobronnym, a także artystycznym. Tego typu obiekty mogą bowiem stanowić miejsce interesujących plenerów czy instalacji artystycznych. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że schron obecnie to goła żelbetonowa skorupa. Żeby tchnąć w niego życie potrzebna jest szczegółowa diagnoza stanu samego obiektu jak i otoczenia. Czynimy starania o pozyskanie dokumentacji historycznej, która pozwoli odtworzyć dzieje tego typu budowli, jak i tego konkretnie obiektu, co pozwoli z kolei stworzyć interesującą ekspozycję poświęconą miejscu i czasom, w których schron zbudowano. Dlatego z nadziejami, ale i ostrożnością formułujemy plany – mówi Tadeusz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.