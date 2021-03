Deweloper rozbuduje ulicę we Wrocławiu

Na wrocławskich Stabłowicach rusza kolejna inwestycja: rozbudowa ulicy Stabłowickiej. Realizowany przez Dom Development odcinek nowej drogi powstaje pomiędzy Osiedlem Idylla a jeździeckim klubem sportowym.

Z inicjatywy Dom Development ruszyła kolejna inwestycja na Stabłowicach – rozbudowa ulicy Stabłowickiej.

Realizację inwestycji finansuje Dom Development, przeznaczając na ten cel 500 tys. zł.



Planowane prace obejmują budowę fragmentu drogi wraz z oświetleniem, przebudowę istniejącego skrzyżowania wraz z kanalizacją deszczową oraz nasadzenia drzew przy zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Karpnickiej.

Projekt jest realizowany w porozumieniu z wrocławskim magistratem.

Liczne projekty infrastrukturalne, w tym plany realizacji Alei Stabłowickiej, powstanie nowoczesnych placówek edukacyjnych oraz bliskość terenów zielonych – to główne powody, dla których wrocławianie coraz częściej na miejsce zamieszkania wybierają Stabłowice.

Rozbudowa ulicy Stabłowickiej to kolejna inwestycja w tej części miasta. Realizowany przez Dom Development odcinek nowej drogi powstaje pomiędzy Osiedlem Idylla a jeździeckim klubem sportowym. W przyszłości zostanie on przedłużony aż do ulicy Towarowej, umożliwiając mieszkańcom łatwiejszy dostęp do terenów rekreacyjnych, które miasto planuje stworzyć w tym miejscu.

- Podejmując decyzję o realizacji nowego odcinka ulicy Stabłowickiej zależało nam na zapewnieniu mieszkańcom bezpiecznego dostępu do planowanych terenów rekreacyjnych przy ulicy Towarowej, a w przyszłości, po przedłużeniu drogi, szybkiego dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Karpnickiej - mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

