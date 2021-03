Deweloper wybudował drogę wokół swojej inwestycji

Spółka deweloperska SGI wybudowała na warszawskich Siekierkach publiczny ciąg pieszo-jezdny z odpowiednim oświetleniem i pasmem zieleni. Inwestor przekaże drogę na własność dzielnicy, tym samym przyczyniając się do jej rozwoju.

Spółka deweloperska SGI, która zrealizowała osiedle Nova Bluszczańska na warszawskich Siekierkach, dodatkowo wybudowała wzdłuż inwestycji drogę o długości ok. 300 m. Droga otrzymała już pozwolenie na użytkowanie i jest udostępniona dla ruchu. Deweloper ma w planach kolejne tego typu realizacje.

Do użytku został oddany ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6 m, co umożliwia spacery oraz ruch i postój pojazdów. Wjazd znajduje się od strony ulicy Bluszczańskiej. Oprócz przygotowania jezdni, zadbano także o odpowiednie oświetlenie, chodnik i pasmo zieleni. Droga jest dostępna dla wszystkich i zostanie przekazana na własność dzielnicy. Całkowity koszt realizacji wyniósł ok. 1,7 mln zł.

– W SGI, oprócz nowoczesnych mieszkań, chcemy dostarczać obecnym oraz przyszłym mieszkańcom wartość dodaną. Wiemy, jak ważna dla kupujących jest okoliczna infrastruktura drogowa. Realizując Novą Bluszczańską wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. W okolicy Siekierek przygotowujemy kolejne inwestycje i w planach mamy zrealizowanie następnych trzech dróg dla dzielnicy o łącznej długości ok. 800 m. W tej części stolicy widzimy ogromny potencjał i cieszymy się, że możemy mieć wpływ na jej rozwój – mówi Robert Stachowiak, Prezes Zarządu SGI.