Deweloper wybuduje drogę, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni na wrocławskim Jagodnie

Na wrocławskim Jagodnie powstanie nowa droga. Projekt przewiduje szereg rozwiązań przyjaznych jej użytkownikom. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zaplanowano wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Po obu stronach ulicy przewidziano ścieżki pieszo-rowerowe oraz pasy zieleni z nasadzeniami, pojawią się nowe chodniki i oświetlenie.

Dom Development rozpoczął prace przy budowie ulicy Drabika na wrocławskim Jagodnie. Docelowo nowa droga stanie się wygodną alternatywą dla ulicy Buforowej i usprawni transport na południu miasta. Inwestycja jest możliwa dzięki współpracy wrocławskiego magistratu z deweloperami.

Ulica Drabika powstanie między ulicami Beaty Artemskiej i Asfaltowej, które łączą Jagodno z Wojszycami. Pierwszy jej fragment, budowany przez Dom Development, zostanie oddany do użytku w kwietniu 2021 roku. Kolejne etapy wybudują deweloperzy realizujący sąsiednie inwestycje, zlokalizowane wzdłuż nowej drogi. W całości ulicą Drabika pojedziemy pod koniec 2022 roku.

Projekt drogi przewiduje szereg rozwiązań przyjaznych jej użytkownikom. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zaplanowano wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Po obu stronach ulicy przewidziano ścieżki pieszo-rowerowe oraz pasy zieleni z nasadzeniami. Prace drogowe obejmą również budowę skrzyżowania ulicy Drabika z Artemską tuż przy realizowanej przez Dom Development inwestycji Osiedle Komedy. W efekcie, wkład dewelopera w opracowanie projektu, budowę infrastruktury technicznej, nowej nawierzchni i towarzyszących chodników oraz oświetlenia sięgnie blisko 4 mln złotych.

– Czujemy się odpowiedzialni za otoczenie naszych inwestycji. Dlatego zainicjowaliśmy rozmowy o tym projekcie z miastem i innymi deweloperami.– mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław. – Cieszę się, że rozpoczęliśmy budowę pierwszego etapu nowej, tak potrzebnej mieszkańcom drogi, która ułatwi poruszanie się po Jagodnie. To kolejny projekt pokazujący jak deweloper może współpracować z magistratem, by tworzyć użyteczne przestrzenie publiczne – dodała.

Oprócz odciążenia ulicy Buforowej nowa droga ułatwi dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego powstającego przy ulicy Asfaltowej. Mieszkańcy osiedli zlokalizowanych w bliskiej odległości ul. Drabika nie będą musieli jechać ul. Buforową, żeby dotrzeć do nowej szkoły i przedszkola. Usprawni to komunikację w tej części miasta i skróci czas dojazdu do placówki.

W zespole szkolno-przedszkolnym, którego budowa, zgodnie z informacjami publikowanymi przez Gminę Wrocław, ruszy jeszcze w tym roku, znajdzie się miejsce dla 1000 uczniów oraz 200 przedszkolaków.