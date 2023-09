Deweloper wyremontował salę gimnastyczną dla szkoły na Bielanach

Wymieniona stolarka okienna, nowe pokrycie dachowe i odświeżona elewacja - takie zmiany przeszła sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego na warszawskich Bielanach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego na warszawskich Bielanach nowy rok szkolny przywitali w częściowo odświeżonej sali gimnastycznej.

Podczas wakacji prace remontowe zrealizowała firma Dom Construction z Grupy Dom Development, w ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Zaangażowanie finansowe Grupy w remont sali wyniosło 1,35 mln zł.

Jest to jeden z dodatkowych projektów towarzyszących budowie pobliskiego osiedla Apartamenty Literacka, a także kolejna inicjatywa Dom Development w zakresie wsparcia osób poszukujących schronienia przed wojną w Ukrainie. Część uczniów szkoły im. Jana Kochanowskiego to dzieci, które zamieszkały w Warszawie po rosyjskiej inwazji na ich kraj.

Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec czerwca, czyli z początkiem wakacji. Ekipa Dom Construction miała więc dwa miesiące na realizację zadań, obejmujących m.in. całkowitą wymianę stolarki okiennej, ułożenie nowego pokrycia dachowego i odświeżenie elewacji.

- Tak poważny remont w tak krótkim czasie to zawsze wyzwanie. Ale takie wyzwania to dla nas przyjemność. Działania na rzecz lokalnych społeczności są wpisane w naszą strategię. Chcemy być dobrym sąsiadem. Zależy nam na tym, by osiedla Dom Development były nie tylko wygodne dla mieszkańców, ale też przynosiły korzyści całemu otoczeniu. Projekt Apartamenty Literacka przywraca miastu niedostępne przez lata tereny, na których mieściła się nieukończona siedziba Europol Gazu. Zamiast ruin, lokalna społeczność będzie miała dostęp do sklepów, restauracji, punktów usługowych i terenów zielonych. Wsparcie pobliskiej szkoły było dla nas naturalnym uzupełnieniem tej inwestycji – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.