Deweloperzy chcą pobić rekord Guinessa. To ma być największa tego typu budowla na świecie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej deweloperzy łączą siły i już 22 maja zaprezentują największy w historii dom dla owadów. Obiekt składający się z blisko 150 modułowych, mniejszych domków stanie na płycie Czerniakowskiej w Warszawie.

REKLAMA

Przewodnim celem akcji jest troska o ekosystem i zwrócenie uwagi na problem, jakim jest spadek liczebności owadów latających – nawet o 75 proc. w niektórych częściach Europy. Stąd inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który we współpracy z Eco Avengers postanowił zwrócić uwagę na kwestie związane z bioróżnorodnością, ustanawiając jednocześnie rekord Guinnessa. Termin wybrano nieprzypadkowo – 22 maja przypada Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Po co nam bioróżnorodność? Jest potrzebna, abyśmy mogli żyć – oddychać zdrowym powietrzem, pić czystą wodę, prowadzić uprawy na dobrych glebach, zbierać plony i przeciwstawiać się zmianom klimatu.

Co zawdzięczamy owadom?

Kluczowym elementem bioróżnorodności są owady, szczególnie te zapylające. Bez nich wiele roślin nie dawałoby w ogóle owoców – w przypadku upraw sadowniczych zapylanie roślin przez pszczoły zwiększa plony nawet o 80 proc.! W konsekwencji ludzie zawdzięczają zapylaczom produkcję aż jednej trzeciej żywności. Owady przyczyniają się ponadto m.in. do redukcji szkodników i stanowią źródło pokarmu dla 60 proc. gatunków ptaków.

Tymczasem ich liczba drastycznie spadła, a prognozy są jeszcze bardziej niepokojące. Według autorów raportu „Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers” (Francisco Sánchez-Bayoa, Kris A.G.Wyckhuys) w przeciągu najbliższych kilku dekad może wyginąć aż 40 proc. wszystkich owadów.

Będzie rekord Guinessa?

Skanska Residential Development Poland znalazła się w gronie deweloperów, którzy podjęli wyzwanie, by pomóc zatrzymać ten niepokojący trend i wybudować największy w historii dom dla owadów. A przy okazji pobić ubiegłoroczny rekord Guinnessa w tej dziedzinie, ustanowiony w Wielkiej Brytanii.

Największa na świecie inwestycja dla owadów zlokalizowana będzie na Płycie Desantu 3. Dywizji Piechoty w Warszawie (płycie Czerniakowskiej). Jej budowa rozpocznie się 21 maja, a następnego dnia zostanie pokazana światu.

Obiekt, zaprojektowany przez Pawła Wołejszę z Eco Avengers i przyrodnika Igora Siedleckiego, będzie modułową konstrukcją, składającą się z blisko 150 mniejszych domków. Każdy z nich zostanie urządzony „pod klucz” dla przyszłych lokatorów, a więc wypełniony słomą, korą, trzcinowymi rurkami oraz nawierconymi drewnianymi bloczkami. Zaraz po finale domki zostaną przekazane deweloperom i ulokowane na terenach ich inwestycji. Trafią m.in. na wszystkie warszawskie osiedla Skanska: osiedle Holm House, Osiedle Mickiewicza, osiedle Park Skandynawia oraz osiedle Jaśminowy Mokotów.

Osiedla w zgodzie z naturą