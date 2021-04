Digitalizacja pomaga w procesie budowlanym

Polska branża budowlana od lat potrzebowała cyfrowego wsparcia projektów. Od kilku lat na rynku pojawiają się narzędzia, które próbują sprostać specyficznym potrzebom inwestycji realizowanych w Polsce. Jednym z nich jest aplikacja mobilna BauApp, która pozwala zarządzać projektami budowlanymi.

REKLAMA

Aplikacja stworzona przez BauApp służy digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy, w tym na różnych etapach od etapu projektowego przez wykonawstwo, aż do fazy gwarancyjnej. BauApp wspiera klientów w zarządzaniu obiegiem dokumentacji, kartami materiałowymi, monitorowaniem czasu wykonania zadań, usterkami jak również odbiorami prac budowlanych. Można z niej korzystać z poziomu komputera, jak i mobilnie poprzez tablet lub smartfon.

Grono użytkowników BauApp stale rośnie, wśród nich są takie firmy jak m.in. Cavatina, CBRE, Cordia, Dekpol, Erbud, JLL, czy Grupa Unibep. Łącznie aplikacja jest wykorzystywana na kilkudzuesięciu budowach realizowanych w Polsce.

– Polski sektor budowlany długo czekał na cyfrowe rozwiązanie, które skutecznie ułatwi zarządzanie realizowanymi projektami, podnosząc ich rentowność. Nasza aplikacja pozwala zmniejszyć czas, wcześniej przeznaczany na czynności adminstracyjne nawet o 20 proc., co generuje 8 zaoszczędzonych godzin pracy w skali tygodnia. Zastosowanie oprogramowania zmniejsza też ilość poprawek wykonywanych na budowie nawet o 67 proc., a w finalnym rozliczeniu zwiększa efektywność całego projektu aż o 15 proc. – mówi Adam Dalnoki, CEO firmy BauApp.

Za sukcesem BauApp stoi prostota obsługi, dzięki czemu każdy, niezależnie od zajmowanej funkcji, z łatwością poradzi sobie z obsługą aplikacji. Aplikacja jest także w pełni bezpieczna, ponieważ system reguluje dostęp do dokumentacji w zależności od uprawnień użytkowników. Dlatego też rozwiązanie ułatwia pracę nie tylko firm budowlanych, czy deweloperów prowadzących projekt, ale wszystkich podwykonawców zaangażowanych do jego realizacji. Tym bardziej, że dostęp do oprogramowania dla podwykonawców klientów BauApp jest całkowicie bezkosztowy.

– Nasze oprogramowanie jest budowane specjalnie z myślą o polskich firmach. Rozwiązanie jest dostępne zarówno w polskiej wersji językowej, jak i wielu innych językach ułatwiając tym samym pracę osób innych narodowości, które zatrudnione są na polskich placach budowy. Wszystkim klientom oferujemy szkolenia, które przeprowadzamy na placu budowy, a następnie w odróżnieniu od konkurencji, lokalne wsparcie techniczne dostępne nie tylko poprzez e-mail, ale i telefonicznie oraz na miejscu. I to jest aspekt, który wyróżnia nas na rynku. Każdy z naszych partnerów może liczyć na osobistego opiekuna, darmowe treningi on-line oraz na budowach. Firmy, z którymi współpracujemy, bardzo to doceniają, podkreślając jednocześnie jak bardzo brakowało wcześniej takiego rozwiązania na rynku. Otrzymujemy informacje zwrotne, że przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów – opowiada Paweł Smolarek, dyrektor ds. nowych technologii w BauApp.

Innym atutem aplikacji jest jej elastyczność i możliwość bardzo szybkiego dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

– Niezależnie z kim pracujemy i na jakiej budowie wykorzystywane jest nasze oprogramowanie, możemy nawet w ciągu 1,5 miesiąca wprowadzić nowe funkcjonalności zgodnie z życzeniami poszczególnych klientów – dodaje Paweł Smolarek.