Diverse CG z nowym biurem w gdańskiej Officynie spod kreski APA Wojciechowski Trójmiasto

W kameralnym biurowcu spod kreski APA Wojciechowski Trójmiasto swoje nowe gdańskie biuro ma firma Diverse CG.

Firma Diverse CG przeniosła gdańskie biuro do Officyny.

Biurowiec jest kameralny i oferuje taras na IV piętrze - komfortowe miejsce odpoczynku i wyciszenia dla pracowników.

Officynę zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto.

Diverse CG to doświadczony dostawca usług i kompetencji w obszarze IT. Firma ma główną siedzibę w Warszawie, ale od 5 lat prężnie rozwija się także w Trójmieście. W ostatnim czasie przeniosła swoje regionalne biuro do nowego, kameralnego biurowca Officyna wybudowanego przez firmę Torus, a na swoje potrzeby wynajęła blisko 400 m kw. powierzchni. W transakcji pośredniczyła firma JLL, lider doradztwa na rynku nieruchomości w Polsce.

Officynę zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto, fot. mat. prasowe Torus

Diverse CG (DCG) to firma, która od 15 lat wspiera swoich klientów dostarczając usługi i kompetencje w obszarze IT. Od pięciu lat firma rozwija się prężnie także w Trójmieście. Pracownicy DCG na co dzień zajmują się rekrutowaniem ekspertów z obszaru IT zarówno w zakresie outsourcingu, team leasingu, jak i headhuntingu.

– Pięć lat temu zaczynaliśmy historię gdańskiego oddziału od dwóch osób i wielkich nadziei na rozwój. Dzisiaj jest nas ponad dwudziestka i w kwestii rozwoju nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wybraliśmy Officynę, bo szukaliśmy nieco większego biura w dobrze skomunikowanym miejscu. Oczarował nas klimat okolicznych wrzeszczańskich kamienic i kameralność inwestycji. W wybór lokalizacji zaangażowani byli pracownicy i zgodnie wybrali Officynę podkreślając, że urzekła ich niemal domowa atmosfera tego miejsca – mówi Małgorzata Hoppe, Branch Manager w Diverse CG.

W nowym biurze DCG pracować będzie blisko 30 osób odpowiedzialnych za rekrutację specjalistów IT oraz sprzedaż. W aranżacji postawiono na wygodę i samopoczucie pracowników, są więc elektrycznie regulowane biurka, wygodne miękkie pufy i liczne miejsca cichej pracy wyposażone w wygodne fotele. W firmie powstała również grupa, która jest odpowiedzialna za zakup roślin mających uprzyjemniać pracę w biurze.

– Cieszymy się, że atuty lokalizacyjne, jakościowe, a jednocześnie kameralność Officyny zostały docenione przez kolejnego najemcę. Transakcja ta jest wartościowa także z tego powodu, że firma Diverse CG doskonale zna nasz „torusowy standard” - przez wiele lat wynajmowała powierzchnię w innym z wybudowanych przez nas biurowców. Jestem przekonany, że nowe biuro w Officynie będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi firmy w Trójmieście – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza JLL.

– Officyna to wyjątkowa lokalizacja, która oprócz biurowych udogodnień wyróżnia się urokiem i panującą w tej przestrzeni atmosferą. Wiedzieliśmy, że sprawdzi się jako nowe biuro dla Diverse CG, bo odpowiada na wszystkie oczekiwania naszego klienta, który jako firma z obszaru IT, cechuje się specyficznymi potrzebami. Cieszymy się, że mogliśmy pośredniczyć w tych negocjacjach, bo dało nam to okazję obserwować unikalny sposób pracy i doboru biura , w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy firmy – mówi Aleksandra Staniszewska, JLL.

Officyna powstawała w dwóch etapach, a jej łączna powierzchnia najmu wynosi 12,3 tys. mkw. Budynek stanowiący II etap Officyny, w którym zlokalizowane jest nowe biuro DCG, znajduje się w głębi działki i połączony jest z pierwszym etapem bezpośrednim przejściem. Główne wejście do Officyny zlokalizowane jest od strony al. Grunwaldzkiej (przez I etap), dodatkowe od strony łącznika, natomiast wjazd na teren Officyny znajduje się od strony ul. Wassowskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w dobrze skomunikowanym punkcie miasta, przy głównej arterii drogowej, z łatwym dostępem do licznych środków komunikacji miejskiej – w bliskiej odległości znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe, a także dworzec PKP/SKM/PKM. Firma Torus zadbała również o infrastrukturę dla rowerzystów – w budynku jest zaplecze sanitarne z szatniami, szafkami i prysznicami, a miejsca na jednoślady znajdują się zarówno w hali garażowej, jak i na zewnątrz.

Elementem wyróżniającym budynek jest taras na IV piętrze - komfortowe miejsce odpoczynku i wyciszenia dla pracowników. Biurowiec jest kameralny i stanowi ciekawą ofertę przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się bardziej dostępna. W okolicy inwestycji znajdują się liczne punkty usługowe, gastronomiczne i handlowe, co ułatwia pracownikom zaspokajanie codziennych potrzeb.

Officynę zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto. Oba budynki certyfikowane są w systemie LEED na najwyższym, platynowym poziomie. Oznacza to m.in., że spełniają wyśrubowane normy ekologiczne, są energooszczędne i wykonane z przyjaznych dla człowieka materiałów.