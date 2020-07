Dla miłośników sportów miejskich. Nowa przestrzeń w centrum Warszawy

Nowy skwer sportów miejskich pod nazwą TARAS PSW to wielofunkcyjna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku w samym centrum Warszawy. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego obiektu sportowego zlokalizowanego na skraju Parku Świętokrzyskiego.

- Chcemy, by mieszkańcy mieli do dyspozycji jak najwięcej takich miejsc do uprawiania sportów miejskich i rekreacji, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie zieleni – powiedziała na dzisiejszym otwarciu TARASu PSW Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy.

TARAS PSW znajduje się w ścisłym centrum miasta, na tyłach Pawlionu Warszawa, u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Projekt to przykład udanej współpracy urzędników miejskich i aktywistów, architektów, sportowców – wszyscy szukali nowoczesnych rozwiązań, by wzbogacić ofertę bezpłatnej rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni, w tym przypadku Parku Świętokrzyskiego.

Zarząd Zieleni wspiera aktywnych mieszkańców

Oryginalny i innowacyjny projekt pod nazwą Skwer Aktywności Miejskich, zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego (nr 980), zrealizował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

– To już kolejna tego typu przestrzeń dedykowana wielbicielom różnych dziedzin sportu, której realizacji podjął się warszawski Zarząd Zieleni. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku skatepark i strefę do ćwiczeń na nowym odcinku bulwarów przy Moście Świętokrzyskim – na otwarciu nowego miejska na mapie aktywnej Warszawy mówiła Renata Kuryłowicz, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Podkreśliła przy tym, że miejsca służące rekreacji mogą być atrakcyjne i przyciągać wszystkich, bez względu na wiek.

Jedno miejsce – różne atrakcje

Na tarasie – konstrukcji z modrzewia syberyjskiego, drewna o wysokiej wytrzymałości – zostały umieszczone przyrządy do uprawiania różnego typu sportów.

Skatepark składaja się z kilku przeszkód typu quater-pipe, ustawionych w jednej linii oraz ramp zlokalizowanych na krańcach skweru. W zagłębieniach tarasu umieszczono trzy okrągłe boiska do panna footballu – na każdym z nich w piłkę nożną mogą grać dwie osoby.

Dzieci i młodzież mogą skakać lub ześlizgiwać się z trzech betonowych półkul, a na wielbicieli tenisa stołowego czeka kilka stołów. Ponadto na skwerze znajduje się tor sprawnościowy – wielbiciele wspinaczki mogą wchodzić na drewniane półki umieszczone wzdłuż pergoli, zabezpieczając się przy pomocy liny asekuracyjnej. Pergola oraz koliste zadaszenie chronią przed deszczem i słońcem, a na drewnianych ławach można odpocząć po treningu.

Po intensywnym treningu mieszkańcy mogą także odpocząć korzystając z pięciu hamaków miejskich – to również realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego wykonana przez warszawski Zarząd Zieleni.

Po wyłonieniu operatora Pawilonu Warszawa, planowane jest uruchomienie w budynku wypożyczalnię sprzętu sportowego i gier planszowych oraz animowanie realizowane na skwerze aktywności.