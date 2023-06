Długi weekend w Krakowie? Odkryj uroki Kazimierza

Kazimierz, jak i cały Kraków wart jest odwiedzenia o każdej porze roku, natomiast długi weekend daje nam nieco więcej czasu na wypoczynek z jego kulturalnymi i turystycznymi atrakcjami.

REKLAMA

Krakowska dzielnica Kazimierz to świetny pomysł na spędzenie długiego weekendu. Dzielnica jest centrum kulturalnego życia miasta z licznymi muzeami i galeriami sztuki.

Spacerując po uliczkach Kazimierza, można zobaczyć wiele pięknych synagog, kościołów i zabytkowych budynków, które przyciągają uwagę swoją architekturą.

W atmosferę tej unikalnej w europejskiej skali dzielnicy wpisują się hotele i apartamenty z portfolio Laris Hotels Group.

W ciągu dnia Kazimierz tętni życiem, a wieczorem nabiera jeszcze bardziej magicznego charakteru, kiedy to dzielnica ożywa dzięki klimatycznym knajpkom, barom i restauracjom.

Krakowska dzielnica Kazimierz słynie z unikalnej atmosfery, która zachwyca turystów z całego świata. Wielowiekowa historia, bogata kultura i dziedzictwo, nadają jej wyjątkowego charakteru. Długi weekend to doskonała okazja, aby na nowo odkryć to miejsce. Sprawdzamy co warto zobaczyć, gdzie się zatrzymać i gdzie zjeść na Kazimierzu, aby móc w pełni chłonąć wyjątkową atmosferę miasta.

Zwiedzanie Kazimierza

Spacerując po uliczkach Kazimierza, można zobaczyć wiele pięknych synagog, kościołów i zabytkowych budynków, które przyciągają uwagę swoją architekturą. Kazimierz to również centrum życia kulturalnego miasta, z mnóstwem muzeów, galerii sztuki, teatrów i klubów muzycznych, które przyciągają zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Oto kilka miejsc, do których warto się udać w pierwszej kolejności:

Plac Nowy – miejsce w którym w charakterystycznych klubach i knajpkach tętni turystyczne i nocne życie Kazimierza. W jego centralnym punkcie znajduje się słynny pawilon handlowy „okrąglak", wokół którego regularnie organizowany jest pchli targ. Obowiązkowo należy tam spróbować najlepszych zapiekanek w mieście.

Stara Synagoga - zabytkowa synagoga z XV wieku, która obecnie jest muzeum i jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego Żydów w Polsce.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera - muzeum poświęcone historii Krakowa podczas II wojny światowej oraz działalności Oskara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który ocalił wielu Żydów z Holocaustu.

Plac Wolnica - centralny plac Kazimierza, gdzie znajdują się wiele restauracji, kawiarni i barów.

Kościół Bożego Ciała - zabytkowy kościół z XV wieku, który jest jednym z najstarszych kościołów w Krakowie.

Muzeum Etnograficzne - muzeum prezentujące kulturę i tradycje ludowe Polski oraz innych krajów.

Unikalny klimat Kazimierza: hotele i apartamenty

W atmosferę tej unikalnej w europejskiej skali dzielnicy wpisują się wyjątkowo zaaranżowane hotele i apartamenty z portfolio Laris Hotels Group. Wybierając na miejsce pobytu obiekt stanowiący integralną część tkanki miejskiej, będziemy mogli w pełni chłonąć nastrój tego miejsca.

Spatz Aparthotel, ul. Miodowa 11 - to prawdziwa perła dzielnicy Kazimierz, która przenosi odwiedzających w sentymentalną podróż do XX-wiecznego Krakowa. Obiekt utrzymano w klasycznym stylu z modernistycznymi elementami. Miejsce to posiada wieloletnie tradycje, bowiem już w 1922 roku żydowska rodzina założyła tu hotel.

Usytuowany wśród historycznych kamienic i obiektów kultury, aparthotel zapewnia idealną bazę do komfortowego zwiedzania miasta. Największe atrakcje turystyczne są w zasięgu ręki, bez konieczności korzystania z samochodu lub transportu publicznego. Nowoczesne, przestronne i komfortowe pokoje pozwolą na odpoczynek po długim dniu atrakcji.

Leone ApartHotel, ul. Wrzesińska 9 – położony jest między Starówką a Kazimierzem, co czyni go doskonałym miejscem na bazę do zwiedzania Krakowa. Wystrój wnętrz, przenosi gości do epoki Ludwika XIV, wprowadzając niepowtarzalny klimat i atmosferę. Wnętrza hotelu urzekają pięknymi meblami i zaskakującą kolorystyką, a charakterystyczne zdobienia zachowane z początku XX w., olśniewają swoim pięknem i oryginalnością.

Wystrój wnętrz Leone Aparthotel przenosi gości do epoki Ludwika XIV. fot. mat. prasowe Laris Hotels Group

MR67 -Mayera Rapaporta Aparthotel, ul. Diela 67 – ten luksusowy aparthotel znajduje się w ciągu zabytkowych kamienic przy ulicy Dietla, a jego architekturę zaprojektował znany jako "ojciec krakowskiej estetyki" Karol Knaus. Po gruntownym remoncie, hotelowe wnętrza zachwycają swoich gości niesamowitą elegancją i wyrafinowanymi detalami, które podkreślają prestiż obiektu, jednocześnie zachowując doskonałą funkcjonalność.

Plaza Boutique, ul. Legionów Piłsudskiego 17 – ten wyjątkowy hotel to 4-gwiazdkowy obiekt o wysokiej jakości, który charakteryzuje się stylowymi i nowoczesnymi wnętrzami. Położony na Starym Podgórzu, w bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów nad Wisłą, hotel oferuje swoim gościom spokojne i przyjemne otoczenie. Dzięki swej bliskości do Kazimierza i Starego Miasta, jest to idealne miejsce dla wszystkich podróżnych, którzy chcą poznać Kraków w jego najlepszym wydaniu.

Armon Residance, Plac Bawół 4 – to obiekt usytuowany w zacisznej lokalizacji, zaledwie 64 metrów od Starej Synagogi i ulicy Szerokiej przy zielonym skwerze, co gwarantuje zacisze potrzebne do pełnego wypoczynku. Jednocześnie zaledwie 2 minutowy spacer dzieli gości od licznych kawiarni i restauracji.

Unikalny klimat Kazimierza: restauracje i bary

W ciągu dnia Kazimierz tętni życiem, a wieczorem nabiera jeszcze bardziej magicznego charakteru, kiedy to dzielnica ożywa dzięki klimatycznym knajpkom, barom i restauracjom, które serwują tradycyjne polskie potrawy, a także różnorodne przysmaki z całego świata. Kilka wskazanych niżej miejsc spełni wymagania nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Kazimir Restaurant &Bar, ul. Miodowa 11 – lokal ten serwuje bogate śniadania oraz lunche, w karcie znajdują się regionalne potrawy bazujące na sezonowych potrawach. W trakcie długiego weekendu czerwcowego doskonale sprawdzi się letni ogródek, gdzie warto będzie spróbować autorskiego drinka Kazimir.

TA’AM Restaurant & Coctail Bar, ul. Miodowa 29 – wymarzone miejsce dla fanów fine diningu i pysznej kuchni polskiej w wersji fushion. Połączenie nowoczesnych smaków z tradycyjną polską kuchnią, to specjalność szefów kuchni, którzy z pieczołowitością doglądają każdego dania. Odwiedzający chwalą obsługę, która na życzenie klienta przygotowuje wymarzone drinki.

TA’AM Restaurant & Coctail Bar, fot. mat. prasowe Laris Hotels Group

Przystanek Korona Resto&Bar, ul. Legionów Piłsudskiego 17 – to niesamowite połączenie świeżości i włoskiej kuchni ze smakami z całego świata. Restauracja znajduje się vis a vis Kazimierza na przeciwległym brzegu Wisły na Starym Podgórzu.