Długi weekend w mieście. 10 przestrzeni miejskich, które warto odwiedzić!

Przed nami długi weekend czerwcowy. I chociaż nic nie zastąpi letniego wypoczynku na łonie natury, w mieście również są wspaniałe miejsca, które warto odwiedzić. Pokazujemy ich przykłady!

Bulwar nad Odrą, Wrocław

W ramach inwestycji Dom Development we Wrocławiu Apartamenty Księcia Witolda znajdującej się przy ulicy Księcia Witolda, nad samym brzegiem Odry i zaledwie 5 minut spacerem od Rynku powstały również ogólnodostępne bulwary. Dziedziniec Apartamentów wychodzi bezpośrednio na nadodrzańskie bulwary, które po rewitalizacji otwarte są dla wszystkich mieszkańców miasta.

Apartamenty Księcia Witolda i bulwar nad Odrą, fot. mat. prasowe Dom Development

Bulwar stanowi ciekawe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska. Dzięki położeniu - w samym centrum, w bliskiej odległości od Rynku, mieszkańcy mogą swobodnie spacerować i wypoczywać nad wodą, korzystając z licznych atrakcji turystycznych, które znajdują się w pobliżu.

Za projekt budynku oraz bulwaru odpowiedzialna była Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. Wykonawcą inwestycji był Dom Construction Sp. z o.o., generalny wykonawca należący do Grupy Kapitałowej Dom Development.

Schody w Browarach Warszawskich

Browary Warszawskie to bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc na mapie Warszawy. Ta wielofunkcyjna inwestycja powstała na postindustrialnym terenie ma wiele do zaoferowania Warszawianom i turystom - od świetnej nagradzanej architektury spod kreski JEMS Architekci, po kuszące koncepty gastronomiczne w jej części usługowej (to tutaj m.in. znajduje się NINE’s Restaurant&Bar Roberta Lewandowskiego).

Za najnowszy projekt kolorowych schodów odpowiada jedyny w swoim rodzaju - Jan Kallwejt, fot. materiały prasowe

Wizualną wisienką na torcie są kolorowe schody prowadzące pod 170-letnie kolebki Leżakowni. Za najnowszy projekt kolorowych schodów odpowiada jedyny w swoim rodzaju - Jan Kallwejt. Jako pierwszy wyzwanie podjął Dawid Ryski, który twórczo oddał charakter nowego miejsca w samym sercu warszawskiej Woli. Kolejne artystyczne wyzwanie podjął ilustrator - Michał Loba, który w charakterystycznym dla siebie klimacie uchwycił w projekcie wszystko, co czeka na gości w browarowych progach.

Taras na terenie Młynów Rothera w Bydgoszczy

Młyny Rothera to obiekt ogromnie interesujący – cenny zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX wieku, świadek dynamicznego rozwoju Bydgoszczy w tym okresie.

Taras na terenie Młynów Rothera w Bydgoszczy, fot. mat. prasowe DLH

Cenny zabytek architektury przemysłowej w Bydgoszczy przeszedł rewitalizację w 2021 roku. W kompleksie znajdą się pomieszczenia muzealne, restauracje, kawiarnia, taras widokowy, przestrzeń ogólnodostępna oraz taras zewnętrzny wraz z niecką fontanny. Taras zewnętrzny to największy taras w Polsce.

Dziedziniec Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Realizowana etapami od 2015 roku rewitalizacja kompleksu budynków Urzędu Miasta Poznania spod kreski Atelier Starzak Strebicki przyniosła m.in. powstanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscu istniejącego dziedzińca. Wcześniej znajdował się tam parking, teraz – jest miejsce spotkań mieszkańców z wielofunkcyjnymi meblami miejskimi i nową zielenią.

Dziedziniec Urzędu Miejskiego w Poznaniu, fot. Mateusz Bieniaszczyk

Owe meble to jednak coś więcej niż klasyczne ławki. Oprócz dużych okrągłych ławek wokół rosnących na placu wcześniej klombów, na zestaw mebli miejskich składa się również czternaście mobilnych siedzisk oraz dwadzieścia całorocznych donic z zielenią. Mobilne siedziska można dowolnie ustawiać w zależności od potrzeb – na przykład tworzyć z nich amfiteatralną widownię. Za projekt całości odpowiada pracownia Atelier Starzak Strebicki.

Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji

Na terenie zabytkowych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera w Łodzi w lipcu ubiegłego roku oddano Ogrody Anny. Architekci ze studia Medusa Group zaprojektowali miejsce o charakterze ogólnodostępnej przestrzeni pomyślanej jako współczesna interpretacja nowego, miejskiego dziedzińca w otoczeniu historycznych budynków. Plac przed secesyjną elektrownią w nowej odsłonie ma swą różnorodnością łączyć ludzi.

Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji, fot. mat. prasowe Echo Investment

Ogrody Anny zostały podzielone na dwie strefy - mineralną i wegetalną. Wegetalna skoncentrowana jest na zieleni, ale nie tej strzyżonej kosiarkami lecz naturalnej, dającej cień i utrzymującej wody opadowe długo w swojej strukturze. Mineralna wysypania jasnym łamanym tłuczniem, pozwala przesiąkać wodom opadowym, ale i oddychać glebie, zacieniona jest porastającymi ją drzewami.

Promenada w Świnoujściu

Wypoczywając nad Bałtykiem nie sposób nie skorzystać choć raz z nadmorskiej promenady. Spacery deptakiem to niemal obowiązkowy punkt wakacji nad morzem. Stają się jednak szczególnie przyjemne jeżeli ów deptak może się pochwalić walorami architektonicznymi. Tak jest w przypadku promenady w Świnoujściu zaprojektowanej przez pracownię Pniewski Architekci, która zdobyła tytuł najlepszej przestrzeni publicznej województwa zachodniopomorskiego.

Promenada w Świnoujściu, fot. Pniewski Architekci

„Nowa” promenada to w istocie przebudowana historyczna promenada główna w mieście, która została powiększona o nowy ciąg rekreacyjno-sportowy nazwany „ścieżką zdrowia”. Powstały m.in. zegar wodny, teżnia, ścieżka rowerowa i ogród sensoryczny. Całości efektownego wyglądu dodają indywidualnie zaprojektowane meble miejskie.

Open Air Museum Cieszyn

W Cieszynie nad samym brzegiem rzeki Olzy znajduje się jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Polsce. Architekci z pracowni RS+ wykorzystali zaniedbany, zadrzewiony wąski pas terenu nad stromym brzegiem rzeki, jako nośnik ekspozycji opowiadającej dzieje miasta.

Open Air Museum, fot. Tomasz Zakrzewski

Najbardziej imponującym elementem stworzonego przez nich projektu są umieszczone wzdłuż granicznej rzeki Olzy podświetlane „Koła Czasu” – elementy małej architektury, które za pomocą znajdujących się na nich kodów QR przekazują informacje o ważnych wydarzeniach w historii miasta, a widziane z drugiego brzegu rzeki, zwłaszcza świecąc o zmierzchu, przyciągają uwagę i zachęcają do odwiedzenia muzeum.

Oprócz pełnienia roli swoistego zawołania dla spacerowiczów po czeskiej stronie, „Koła Czasu” są również miejscem odpoczynku, oferując wygodne, drewniane, zadaszone siedziska, na których mogą odpocząć przechodnie. Poza efektownymi "Kołami Czasu" młodych ludzi do miejsca ma również przyciągnąć przeprojektowany trakt pieszo-rowerowy, w którym pojawiła się zróżnicowana zieleń, a także usytuowane pomiędzy drzewami siedziska-platformy.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

Warszawski Służewiec to dzielnica biznesowa borykająca się z problemem braku otwartych przestrzeni publicznych.

Zrealizowany przez Adgar Poland amfiteatr powstał w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy - brak otwartych przestrzeni publicznych, nieotoczonych płotami oraz umożliwiających spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu. Za projektem stoi pracownia mode:lina.

Amfiteatr Brain Embassy na warszawskim Służewcu, fot. mat. prasowe mode:lina

Klasyczny kształt amfiteatru został tutaj połączony z mile widzianymi szczególnie w tej części miasta zielonymi wyspami. Futurystyczna architektura amfiteatru robi wrażenie: obiekt jest wpisany w okrąg, który od strony audytorium zagłębia się w ziemię, a z drugiej ma efektowne szklane zadaszenie. Część bryły "wyrastająca z ziemi" jest przedłużeniem terenu i zieloną "polaną".

Park Centralny w Gdyni

Park Centralny w Gdyni, jak wskazuje jego nazwa, znajduje się w samym sercu miasta – nieopodal bulwaru nadmorskiego, w otoczeniu miejskich urzędów, budynków mieszkaniowych, nowo powstających biurowców i gmachu uniwersytetu.

Głównym założeniem projektu stworzonego przez pracownię Arch-Deco, było „bezkolizyjne” rozmieszczenie wszystkich funkcji parku (ustalonych przy uwzględnieniu konsultacji społecznych), z poszanowaniem zarówno ukształtowania terenu, jak i znajdującego się na nim drzewostanu.

Park Centralny w Gdyni, zrealizowany II etap, fot. mat. Arch-Deco

Jak podkreślają architekci, tworząc projekt parku przyjęli zasadę, że ma w nim dominować przede wszystkim zieleń. Wszystkie powstałe budynki znajdują się nieco "na uboczu", pełnią rolę drugoplanową, nie ujmując wagi i istoty samego parku. Dlatego też, na przykład, główny pawilon został subtelnie ukryty w skarpie i pokryty zielonym dachem co pozwoliło wizualnie wpisać go w krajobraz terenu.

Warto podkreślić, że zastana na terenie zieleń została w pełni zachowana, a wprowadzone do parku gatunki roślin tak dobrane, aby teren był ozdobą miasta przez okrągły rok, zmieniając tylko swoją scenerię. Architekci zadbali również o to, aby seniorzy, rodzice z wózkami czy osoby z niepełnosprawnością mogły swobodnie korzystać z parku, pomimo tego, że występują tutaj duże różnice wysokości wynikające z naturalnego ukształtowania terenu. Dlatego też obok schodów w parku pojawiły się pochyłe chodniki.

Obecnie realizowany jest III etap inwestycji.

Plac do Radości w Katowicach

Zlokalizowany przed galerią handlową Libero, Plac do Radości został zaprojektowany przez architektów z pracowni RS+ Robert Skitek. Jak podkreślają autorzy projektu, głównym jego założeniem było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni przyjaznej użytkownikom. Z uwagi na kształt działki plac został podzielony na dwie części.

Zlokalizowany przed galerią handlową Libero w Katowicach, Plac do Radości, fot. mat. RS+

Przestrzeń zorganizowano z niemal geometryczną precyzją, w czytelny sposób, w oparciu o siatkę o wymiarach 2x2 m. Od otaczających ulic plac oddzielają przestrzenne betonowe prefabrykaty. Zostały one wykończone na trzy różne sposoby: drewnem, roślinnością lub nawierzchnią mineralno-żywiczną. Niektóre z nich połączono z posadzką poprzez charakterystyczne wywinięcie, które stworzyło swoistą rampę do zabaw użytkownikom rowerów, hulajnóg i deskorolek.

Geometria króluje również w drugiej części placu. Tutaj architekci wpletli w naturalne otoczenie z traw i formowanych krzewów drewniane kubiki, w których następnie umieszczone zostały instalacje artystyczne ożywiające przestrzeń, intrygujące przechodniów i zachęcające do zabawy.