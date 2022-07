Długo wyczekiwany most w Chorwacji już otwarty! Połączył Dubrowik z resztą kraju

Na ten most czekano 25 lat! Chorwacja wreszcie ma bezpośrednie połączenie z Dubrowikiem, a to za sprawą oficjalnie otwartego dzisiaj mostu Pelješac.

We wtorek 26 lipca w Chorwacji oficjalnie otwarty został most Pelješac.

Konstrukcja połączyła półwysep o tej samej nazwie i Dubrowik z resztą kraju.

Most łączy półwysep Pelješac i Dubrowik z lądową częścią kraju. Do tej pory Dubrowik nie miał bezpośredniego połączenia z pozostałym terytorium Chorwacji - by się do niego dostać, trzeba było wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny.

Most podczas prób obciążeniowych, fot. Shutterstock, Marin Bodulusic

Pelješki most (jak brzmi jego nazwa w języku chorwackim) ma długość blisko 2,5 km, wysokość 55 metrów i szerokość 23 metrów.

Historia mostu jest długa i sięga 25 lat wstecz. Inwestycja była bowiem planowana już od 1997 roku. Oficjalnie plan budowy mostu został przedstawiony w 2005 roku, ale na drodze do jego realizacji stanęły kryzys finansowy z 2008 roku oraz sama Bośnia i Hercegowina, która sprzeciwiała się inwestycji. Budowa finalnie ruszyła w 2018 roku przy wsparciu ze środków unijnych, a dzisiaj most doczekał się oddania do użytku.