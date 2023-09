Do 2030 roku Katowice Airport zmieni się nie do poznania! Powstanie nowy terminal (i nie tylko)

Do 2030 roku Katowice Airport zmieni się nie do poznania. Port lotniczy w Pyrzowicach czeka rozbudowa, w planach liczne inwestycje.

Śmiało można powiedzieć, że do 2030 roku na Katowice Airport zmieni się prawie wszystko. Powstanie między innymi nowy główny terminal pasażerski. Ma być wyposażony w rękawy do samolotów oraz połączony tunelem ze stacją kolejową. Lotnisko czeka także rozbudowa infrastruktury parkingowej, w tym budowa parkingu wielopoziomowego.

Wśród kluczowych inwestycji jest także drugi etap przebudowy układu drogowego. Nowy układ drogowy powstanie przed głównym terminalem pasażerskim, m.in. w miejscu, w którym aktualnie zlokalizowany jest parking P2 (tzw. czarterowy).

Nie mamy jeszcze wybranej firmy, która przygotuje docelowy projekt architektoniczny. Na razie zakończyliśmy praca nad całą koncepcją rozbudowy portu i jej fazowaniem. Jest to punkt wyjścia do dalszych prac - powiedział nam rzecznik Katowice Airport, Piotr Adamczyk, pytany o to, jak zaawansowane są prace nad projektem.